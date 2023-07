Chute-aux-Outardes : le Far-West de la Côte-Nord

Chute-aux-Outardes est composée d’un peu plus de 1 500 résidents. Le village est situé dans la Péninsule Manicouagan entre Ragueneau et Baie-Comeau, face à la Rivière aux Outardes. La naissance de la municipalité est attribuée à l’implantation de la première centrale hydroélectrique de la Côte-Nord et au développement de l’industrie forestière avec la Québec North Shore Paper Company. Aujourd’hui, il est possible de visiter les vestiges de la centrale désaffectée, ce qui a d’ailleurs inspiré la création de l’autocollant, puisqu’ils demeurent le symbole historique de la municipalité. La Rivière aux Outardes est également illustrée sur notre autocollant puisqu’elle fait partie de l’identité du village. Les Outardois et Outardoises sont pour la plupart des passionnés de moto, de VTT, de chasse et de pêche. Ce sont des gens créatifs et chaleureux, qui vous accueilleront à bras ouverts.

Photo Karine Cassista

S’inspirer de son histoire pour créer une communauté forte

Jean-Philippe Ouellet est natif de Chute-aux-Outardes. Son engagement envers sa communauté est bien ancré. Il a revampé Le Riviera – Pub & Grill, commerce qui a appartenu à son grand-père en 1972, avant d’être géré par sa mère. En s’inspirant de sa passion pour la culture western des États-Unis, il a créé une cuisine digne des bons « steak house » que l’on peut retrouver un peu partout en Amérique du Nord. Sa cuisine est riche, généreuse et met en valeur les produits locaux. Il est également le cofondateur de la Distillerie Québec North Shore qui a sorti, l’an dernier, un amaretto au sorbier qui gagne en popularité. Avec ses projets, il souhaite mettre en valeur son village et son histoire qu’il qualifie encore de méconnue.

Le parcours touristique de Jean-Philippe

Plusieurs entreprises sont des institutions à Chute-aux-Outardes et brillent depuis plusieurs générations. La cantine chez Armande est ouverte depuis plus de 60 ans. Sa fondatrice, Armande Deschênes, a d’ailleurs popularisé le « chicken boom », un sandwich fait de poulet effiloché, de salade et de patates frites, bien connu par les résidents et fort apprécié des touristes. La cuisine de la cantine est réputée sur la Côte‑Nord, selon Jean-Philippe.

La Poissonnerie JG Laprise est quant à elle reconnue pour son turbo et ses bourgots marinés, distribués un peu partout dans les épiceries et dépanneurs de la région. Elle offre également quelques plats préparés, mais l’on y va principalement pour faire le plein de fruits de mer frais. Le commerce a été fondé par Jean-Guy Laprise pour être repris ensuite par son fils Serge Girard, qui souhaite avec le temps transférer à son tour l’entreprise à son fils, Jason. Une entreprise familiale riche d’une forte expertise!

Le sentier pédestre de la centrale aux Outarde-2 est l’attrait phare de la municipalité, selon Jean-Philippe. Il aime s’y rendre avec ses enfants. D’une distance d’environ quatre kilomètres, on peut y en apprendre davantage sur l’histoire de la municipalité et sur ce qui compose le paysage tout au long de la randonnée. Une plateforme a également été aménagée avec une table de pique-nique pour permettre aux visiteurs de casser la croûte.

Un lieu un peu plus méconnu des touristes, mais qui vaut le détour, selon l’entrepreneur outardois, est sans contredit le terrain de golf à neuf trous de la municipalité pour son intéressant dénivelé et ses points de vue magnifiques sur le barrage de la centrale aux Outardes-2, érigé sur la rivière du même nom.

En soirée, le Riviera – Pub & Grill est l’endroit par excellence à visiter pour déguster un amaretto sour de la Distillerie Québec North Shore, suivi d’un copieux terre et mer qui demeure la spécialité de la maison, pour ensuite repartir avec une des sauces maison confectionnées en collaboration avec la Ferme Manicouagan.

Chute-aux-Outardes, un arrêt obligatoire à ajouter sur votre « bucket list »? Pour nous, c’est un gros OUI!