332 dons de sang à Baie-Comeau

Les 24 et 25 juillet, 332 personnes ont donné du sang lors de la collecte d’Héma-Québec au Centre commercial Laflèche de Baie-Comeau.

« On a vraiment une très belle réponse de la part des habitants de Baie-Comeau, on est chanceux », déclare Marion Fortin, conseillère en recrutement de donneurs pour Héma-Québec.

La première journée a amené 164 donneurs, dont 11 nouveaux. De plus, 22 personnes dont le groupe sanguin est O négatif, le donneur universel, ont fait un don. Ce sont 168 personnes qui se sont déplacées le lendemain, dont 10 nouveaux donneurs. Durant cette journée, il y a eu 37 personnes avec le groupe sanguin O négatif.

« On a plusieurs personnes qui se sont présentées sans rendez-vous, qui viennent en début de collecte. Il y a bien des gens qui se sont montrés intéressés », ajoute Mme Fortin. Notons qu’il y a une capacité de 200 inscriptions par jour lors de ces collectes.

Mme Fortin rappelle l’importance de la tournée des régions d’Héma-Québec. « On a plusieurs centres fixes au Québec, mais quand on se déplace en région, ça nous permet d’avoir une plus grande visibilité et un plus grand territoire à couvrir. On peut aller chercher une autre population de donneurs », indique-t-elle.

« On prend aussi déjà beaucoup de rendez-vous pour la prochaine collecte », mentionne Georges Avoine, bénévole pour la FADOQ de Hauterive, qui parraine la collecte à Baie-Comeau.

La prochaine collecte se déroulera les 30 et 31 octobre et Héma-Québec compte déjà 187 inscriptions.

Georges Avoine et Marion Fortin. Photo courtoisie