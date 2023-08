Festival de la bière : la pluie n’a pas fait peur aux festivaliers

Le Festival de la bière de la Côte-Nord a surfé sur la vague qui entoure les Cowboys fringants vendredi soir. La pluie n’a pas fait peur aux festivaliers présents en grand nombre.

Le groupe La Grand-Messe, qui reprend les classiques du groupe populaire québécois, était la tête d’affiche de la soirée.

Toutes les générations patientaient sous les chapiteaux, dégustant les excellents produits des exposants sur place, jusqu’à ce que les musiciens commencent le spectacle avec Bye bye Lou.

Les plus courageux ont bravé la pluie, certains avec des imperméables et des parapluies, ne pouvant s’empêcher de danser et chanter sur les airs connus des Cowboys.

Juste avant, c’est le groupe innu Maten qui avait pris possession de la scène pour faire découvrir sa musique, lui qui sortira un 4e album prochainement.

Bières à découvrir

Qui dit Festival de la bière, dit goûter à différents produits de microbrasserie. Les 10 microbrasseurs, les deux distilleries et la cidrerie étaient là pour vanter leurs réalisations.

Le kiosque découvertes apportait aussi de belles nouveautés et des cocktails sans alcool étaient disponibles quoique beaucoup moins populaires.

La microbrasserie La Souche s’est trouvée une foule de partisans, qui faisaient la file pour déguster ses différentes bières. Les représentants David et Marie-Eve Lebouthiller sont originaires de Baie-Comeau.

« On a de plus petites cuves qui nous permettent de tester des recettes de bières. Si elles sont bonnes, on les garde et on fait faire une étiquette », explique celui qui travaille pour la microbrasserie établie à Limoilou et Stoneham.

Les frère et sœur, David et Marie-Eve Lebouthiller, sont originaires de Baie-Comeau.

L’événement se poursuit au parc des Pionniers ce samedi 5 août pour la dernière journée de festivités. Dès 14 h, des défis vous attendent avant la programmation musicale mettant en vedette le groupe baie-comois Rockin’ Blues Trio et CCR Reborn.

Galerie photo