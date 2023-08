La Baie-Comoise Geneviève Thibault lance son premier roman

La Baie-Comoise d’adoption Geneviève Thibeault a lancé son premier roman Une lueur dans la pénombre, le 1er août. Campée dans le monde de la musique, l’histoire aborde différents thèmes, dont l’amour, la tendresse, la solidarité familiale et l’amitié.

Le récit va au-delà de l’amour entre un homme et une femme, selon l’autrice. Il parle aussi de la tendresse d’un père pour sa fille, de la solidarité entre un frère et sa sœur, et de l’amitié entre trois hommes qui ont affronté ensemble les hauts et les bas de la gloire mondiale.

« La force de ce roman se situe dans l’imperfection et l’authenticité de ses personnages, auxquelles il est facile de s’identifier et qui embarquent le lecteur dans la vie de Charles et Andréa, et ce, dès les premières pages », affirme Geneviève Thibeault.

Une lueur dans la pénombre se déroule en 1981, alors que Charles Yates, claviériste du groupe britannique Anthelia, peine à se relever du drame qui l’a frappé quatre ans auparavant. Acculé au pied du mur par les membres de son groupe, il se voit forcer de reprendre la route pour une tournée de 40 jours en Amérique, où il rencontrera bien malgré lui Andréa Taylor, journaliste pour Prog Rock Magazine.

Geneviève Thibeault est née à St-Luc de Matane en 1978. Diplômée de l’Université de Montréal en littérature anglaise, elle est enseignante en anglais langue seconde pour le programme intensif du Centre de services scolaire de l’Estuaire depuis 2008.

Son premier roman est disponible sur toutes les plateformes numériques.