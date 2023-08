Northern Graphite mise gros sur Baie-Comeau

Même si son projet de construction d’une usine à Baie-Comeau n’en est qu’au tout début, le président-directeur général de Northern Graphite Corporation, Hugues Jacquemin, réaffirme son intention d’y voir une première production dès 2026.

« Aujourd’hui, on a sélectionné la Ville de Baie-Comeau, on a identifié un terrain et on s’est mis d’accord avec la ville sur le terrain et son prix », explique M. Jacquemin.

La prochaine étape pour Northern Graphite est de réaliser une étude de faisabilité, qui se fera cet automne. L’homme d’affaires indique que l’étude servira à « vérifier que tous les tenants et aboutissants sont disponibles et que les estimations de coûts sur papier entrent en compte ».

C’est ensuite que l’entreprise avancera dans la recherche de financement. L’usine viendra en complément aux installations et opérations existantes de l’entreprise en Amérique du Nord.

Baie-Comeau, la seule cible

Le projet en est donc à ses balbutiements. Cependant, M. Jacquemin précise qu’un comité, dont fait partie Northern Graphite, des acteurs de la filière batterie au Québec et des intervenants de Baie-Comeau, y travaille.

« Il faut savoir que nous ne sommes pas à la recherche d’un autre site. Aujourd’hui, notre site c’est le site de Baie-Comeau », affirme M. Jacquemin, précisant toutefois les contraintes en jeu, comme la quantité d’électricité nécessaire ou le financement. « Mais nous, notre intention, c’est de développer le projet à Baie-Comeau », poursuit-il.

« L’ambition est grande »

Selon le PDG, l’installation à Baie-Comeau sera l’une des plus grandes usines au monde, construite à grande échelle et à faible coût.

L’objectif final est de produire 200 000 tonnes par an de matériaux d’anodes pour batteries. « Notre but est d’être en production dès 2026 », mentionne M. Jacquemin. Il explique que l’usine sera construite de façon modulaire.

« Nous allons ajouter des capacités, comme l’usine sera modulaire. On va créer l’infrastructure pour 200 000 tonnes et on construira des modules de plus ou moins 10 000 tonnes. On le fera à la vitesse à laquelle on peut obtenir des clients sur le marché », relate le PDG. « Une usine de cette taille va aussi demander beaucoup de personnel et beaucoup d’emplois », ajoute-t-il.

Ententes avec la ville

En janvier 2023, Northern Graphite a fait une première annonce d’un accord avec ID Manicouagan et a indiqué son intention d’évaluer des sites potentiels à Baie-Comeau pour la construction de son usine.

La zone industrialo-portuaire de Baie-Comeau a été visée pour ce projet d’envergure. « On a identifié Baie-Comeau comme étant importante pour nous pour plusieurs raisons. D’abord, pour une raison logistique. Baie-Comeau, avec son port et son accès au rail, est très bien positionnée pour pouvoir acheminer, par exemple, du produit qui vient du Québec ou de l’Ontario », explique le PDG.

Une entente est aussi née entre Northern Graphite et Graphex Technologies LLC, qui sera en mesure d’offrir son expertise avec sa technologie, ses plans pour la construction et l’exploitation de l’usine.

C’est finalement en juin que Northern Graphite a signé une entente foncière avec la ville pour l’achat d’un terrain, qui pourra accueillir une propriété de 1,2 million de m2 dans la zone industrialo-portuaire, pour 1,2 million de dollars américains.

À lire aussi :