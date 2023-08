Northern Graphite : un leader en Amérique du Nord

Northern Graphite Corporation a de grandes ambitions et son projet d’usine à Baie-Comeau sera un point tournant dans sa croissance.

« On veut être un joueur majeur, on veut avoir une base de coût qui est fort compétitive par rapport à la Chine », déclare d’entrée de jeu le président-directeur général de Northern Graphite Corporation, Hugues Jacquemin.

« Pour pouvoir être compétitif à la Chine, il faut des économies d’échelle et donc le terrain qu’on a sélectionné à Baie-Comeau nous donne [cette] opportunité », poursuit-il.

La société existe depuis 2002 et en avril 2022, elle effectue une transition importante dans sa stratégie d’affaires avec l’acquisition de deux mines de graphite, une au Lac-des-Îles, au Québec, et une située en Namibie, un pays du sud-ouest de l’Afrique.

Cela pave la route « pour constituer un groupe qui, aujourd’hui, représente un des producteurs majeurs de graphite en Amérique du Nord et en dehors de la Chine », selon M. Jacquemin, qui a pour objectif d’aller au-delà de la production de graphite et créer les ressources nécessaires de graphite naturel servant à produire des matériaux pour batterie lithium-ion.

Pour réaliser cette vision, il devait trouver le site le plus approprié pour cette transformation.

« On cherchait une localisation qui soit aussi propice pour l’exportation des produits. Une fois transformés, on veut exporter vers le Canada, en Amérique du Nord, et même vers l’Europe », soutient le PDG.

L’entreprise rappelle que sa stratégie vise à accroître l’industrie des véhicules électriques et que, grâce à cette installation de conversion, il sera possible de compter sur une « chaîne d’approvisionnement en graphite nord-américaine de bout en bout, de la mine à la batterie ».

