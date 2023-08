Le vélo de montagne populaire à Baie-Comeau

Ils étaient sept jeunes à représenter la Côte-Nord lors des Jeux du Québec 2023 dans la discipline de vélo de montagne. Six parmi eux font partie de l’équipe Mon Vélo de Baie-Comeau, un club dont la passion, le plaisir et la performance ne font qu’un.

Le vélo de montagne est un sport qui est de plus en plus populaire depuis la création de Mon Vélo , qui est l’équipe compétitive du Club de vélo Les Fous Braquets depuis quelques années. Au total, ce sont près de 50 athlètes qui intègrent cette organisation et plusieurs d’entre eux prennent part à des compétitions de calibre provincial et national.

« C’est de belles histoires de jeunes qui font leurs débuts sur le circuit de la Coupe du Québec », explique Dominic Martin qui a accompagné la délégation aux Jeux du Québec comme deuxième entraîneur.

Cette passion s’est propagée grâce à l’amour du sport, mais aussi à plusieurs parents et bénévoles qui ont entretenu les sentiers où les jeunes cyclistes s’entraînent régulièrement. « On a travaillé beaucoup les sentiers. Le vélo de montagne a eu un petit essor dans les dernières années grâce à ça et plusieurs jeunes s’inscrivent », explique l’entraîneur des catégories U15-U17, Guillaume Lévesque.

David Bellavance, entraîneur-athlète croit que l’achat important de vélos pendant la pandémie, a incité les gens à pratiquer et se perfectionner dans ce sport. Depuis 2022, le club-école est passé de 35 à près de 50 adeptes.

Lui-même athlète de haut niveau, M. Lévesque confie que depuis trois ans, les cyclistes sont pris en charge avec un entraînement rigoureux et complet afin de participer aux 10 compétitions de la saison. « Avec l’équipe qui grossit, c’est le fun de donner cette passion-là aux autres », raconte-t-il.

L’athlète de 40 ans a renoué avec l’amour du cyclisme lorsqu’il a initié ses enfants au vélo de montagne. La passion est revenue rapidement et, depuis six ans, il s’implique en tant qu’entraîneur et compétitionne dans la catégorie maître 35-44 ans où il se classe 9e actuellement à la Coupe Québec. « La piqûre a vraiment recommencé », exprime-t-il.

Les athlètes qui prennent part aux compétitions sont pour la plupart des multisportifs. Ils pratiquent le vélo de montagne de mai à septembre, mais aussi un deuxième et parfois un troisième sport pendant le reste de l’année.

« C’est un sport complet, ça prend beaucoup d’endurance, de cardio et de bonnes habiletés », précise M. Lévesque. En plus de l’aspect physique, l’entraîneur raconte qu’il y a beaucoup de stratégies derrière les performances. M. Martin croit pour sa part que le vélo de montagne est un sport à prôner. « Je suis personnellement d’avis que la pratique du vélo s’inscrit parfaitement dans le développement de saines habitudes de vie tout en contribuant au transport durable », dit-il.

Des résultats impressionnants

Lors des Jeux du Québec à Rimouski, la Côte-Nord a pris le 8e rang au cumulatif des régions (18) en vélo de montagne pour une 2e année consécutive. « Nous avons dépassé notre nombre de points de l’an passé, établissant une nouvelle marque pour la région dans cette discipline. La délégation a par ailleurs récolté la bannière de l’esprit sportif, dont une mention spécifique à Alex Gagnon qui incarne bien l’esprit de cette distinction », dévoile fièrement Dominic Martin.

Elisabeth Martin est montée sur la troisième marche du podium dans sa catégorie lors des Jeux du Québec 2023. PHOTO PHILIPPE LEBREUX

Elisabeth Martin, une athlète à surveiller

Elisabeth Martin est montée sur la troisième marche du podium lors de l’épreuve de circuit court. « Elle a vraiment fait une belle performance, les résultats démontrent les efforts qu’elle met dans les entraînements », souligne son entraîneur, Guillaume Lévesque. La jeune athlète qui est à sa première année dans la catégorie U17 cadet expert a partagé ce podium important avec la championne canadienne de sa catégorie. « Ça promet », ajoute son coach.

En plus de sa médaille de bronze, Elisabeth a obtenu le quatrième rang en cross-country olympique qui est l’épreuve classique en vélo de montagne. Elle occupe actuellement le cinquième rang au cumulatif de la Coupe du Québec à la mi-saison et elle est la première chez les filles de 15 ans.

Fin de saison

Les prochaines épreuves de la Coupe Québec auront lieu les 12 et 13 août dans la région de l’Outaouais.

La Coupe Canada, pour les U17 et plus, se tiendra quant à elle les 19 et 20 août à Saint-Félicien et la dernière compétition de l’année sera au Mont-St-Anne pour les Championnats québécois lors de la fête du Travail.