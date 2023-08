2e édition du pique-nique 2SLGBTQIA+: le comité Queer Nord voit le jour

Les organisatrices du projet, de gauche à droite, Eli Bourassa, Mireille Boivin et Lysandre St-Pierre. PHOTO FOURNIE PAR ELI BOURASSA

Un premier pique-nique inclusif afin de rassembler des gens issus de la communauté LGBTQ+ de Baie-Comeau et les alentours avait été organisé une première fois en 2022. Voilà qu’une deuxième édition a eu lieu le 13 août afin d’inaugurer un nouveau comité en plus de bien clôturer cette semaine 2023 de la fierté. Au total, une vingtaine de participants se sont déplacés au parc des Pionniers de Baie-Comeau.

Eli Bourassa, initiatrice du projet, avait envie de revivre l’expérience du pique-nique qui s’est avéré un succès lors de l’édition 2022. Les motivations premières sont de permettre à la communauté de se rassembler afin d’échanger sur les réalités de chacun.

« En le faisant une deuxième fois, on cherche à se rassembler et à faire entendre nos voix, mais aussi de permettre à davantage de gens de la communauté 2SLGBTQ+ à y participer et de discuter ensemble », explique en entrevue au journal Le Manic, Eli Bourassa.

Lysandre St-Pierre, conseillère municipale, s’est aussi impliquée une seconde fois cette année dans l’organisation de l’événement. « À l’aide du budget du quartier, on peut aider l’organisation », précise-t-elle, faisant référence à des articles et de la nourriture pour le pique-nique.

« Dans cette cause-là, particulièrement, il y a un caractère important pour moi et c’est l’invisibilité de cette communauté à Baie-Comeau. Il n’y a pas nécessairement de lieux de rassemblement. La communauté est bien présente, mais on la voit peu », explique Mme St-Pierre.

Ce manque de visibilité sonne malheureusement souvent avec de l’incompréhension des enjeux et une difficulté à accepter les membres de cette communauté, selon Mme St-Pierre. Mme Bourassa et elle ont souligné qu’une grande partie des membres de la communauté ne se connaît pas et a l’occasion de se rencontrer une première fois lors d’activités comme celle-ci.

Un premier comité dans la région

Le comité Queer Nord a vu le jour il y a quelques mois, au printemps dernier. Il prenait part à une première activité avec le pique-nique de dimanche. « C’est un comité qui rassemble plusieurs personnes actrices du milieu ainsi que des citoyens membres de la communauté 2SLGBTQIA+ », rappelle Mireille Boivin, agente de liaison et de développement pour le Regroupement des femmes de la Côte-Nord.

« La mission est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des personnes de la communauté », ajoute Mme Boivin. Le dialogue et les rencontres sont les priorités du comité sachant que le vaste territoire nord-côtier peut amener des difficultés supplémentaires. Actuellement, une dizaine de personnes sont membres du comité Queer Nord.