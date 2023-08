De gauche à droite, Rose Savard, Marika Thibault et le directeur de RMBMU Jean-Philippe L. Messier ont tous les trois participé à l’expédition. PHOTO RMBMU

Rose et Marika de retour de l’Arctique

Rose Savard et Marika Thibault, deux jeunes Baie-Comoises, ont eu la chance de vivre une expédition hors du commun. Elles ont voyagé aux abords d’un bateau scientifique jusqu’au Nunatsiavut. Après cette excursion de deux semaines, elles rentrent au pays.

L’expédition scientifique Students on Ice a démarré cette année à Goose Bay, au Labrador, pour explorer le Nunatsiavut jusqu’au magnifique parc national des Monts-Torngat. Les Nord-Côtières, accompagnées de participants internationaux, ont pu explorer des secteurs très peu connus.

Le directeur général de la RMBMU, Jean-Philippe L. Messier, a également pris part à l’aventure. Selon lui, « il y a une ambiance mystique ici. Peu de gens peuvent vivre ça », dit-il en faisant référence à leur visite à Ramah Bay et Okak Harbour.

Les deux exploratrices sont en accord avec la majestuosité des paysages qu’elles ont eu la chance d’admirer. Elles ont apprécié les rencontres et les liens qui se sont créés.

L’expérience ne s’arrête pas après l’expédition. Les deux jeunes femmes auront par la suite un rôle

d’ambassadrices à jouer dans la communauté en partageant leur expérience et les connaissances acquises

lors d’activités de sensibilisation dans la région en lien avec cette septième édition du partenariat entre la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan Uapishka (RMBMU) et la Fondation Students on Ice.

Un article complet sera disponible dans l’édition papier du 16 août 2023.