Lysanne Lapointe brille à Winnipeg

Lysanne Lapointe n’est pas revenue les mains vides des Jeux mondiaux des policiers et pompiers 2023. Photo courtoisie

Ce sont quatre médailles que Lysanne Lapointe de Pointe-Lebel rapporte chez elle des Jeux mondiaux des policiers et pompiers 2023, auxquelles elle participe depuis un peu plus de 12 ans.

Elle a voyagé depuis 2011 lors de ses participations à la compétition mondiale regroupant des membres actifs ou à la retraite des forces de l’ordre des quatre coins de la Terre.

« Mes premiers jeux mondiaux, c’était à New York », indique la technicienne en scène de crime pour la Sûreté du Québec sur la Côte-Nord.

Effectivement, elle a passé par New York, Belfast, Fairfax et Los Angeles depuis douze ans. Changeant parfois de discipline, Lysanne Lapointe a compétitionné au cross-country et au biathlon lors des jeux de Winnipeg cette année, qui se sont tenus du 28 juillet au 6 août.

« Il y a plusieurs sports et c’est toi qui choisis ta discipline », explique cette dernière.

Médailles

La compétition au biathlon combinait la course et le tir avec une arme de service. La Nord-Côtière y a décroché la médaille d’argent dans la catégorie individuelle chez les 35-39 ans. Elle y a aussi pris part en équipe, jumelée avec une policière originaire de Hong Kong. Les deux femmes sont arrivées en deuxième position chez les 30 ans et plus.

C’est ensuite au cross-country que Lysanne Lapointe s’est démarquée en remportant la compétition chez les 35-39 ans en mode individuel. En équipe, elle est arrivée deuxième avec ses deux coéquipières, une policière du SPVM et une agente frontalière de Windsor. Elles ont terminé 50e au total des 30 ans et plus.

« C’est très impressionnant de voir tous les participants provenant de partout dans le monde au même endroit », raconte la Nord-Côtière.

Deux enfants

Depuis sa première participation aux Jeux mondiaux des policiers et pompiers, beaucoup de choses ont changé. Maintenant maman de deux enfants, la femme de 36 ans a changé sa façon de s’entraîner, mais a toujours la piqûre des compétitions.

« Dans un sens, ce n’est pas pareil, mais avec le soutien que j’ai dans mon entraînement, je ne me retrouve peut-être pas comme avant à 100 %, mais je suis définitivement plus forte », s’exclame-t-elle. « Je m’entraîne mieux. […] Avec le Plusfit, qui ressemble au Crossfit, j’ai des cours et un suivi adaptés à la vie », poursuit celle qui a même fait de la compétition un événement familial.

Les jeux mondiaux se déroulent tous les deux ans et le prochain défi de la policière sera le Béluga Ultra Trail de Tadoussac. « Après ça, j’y vais au feeling pour choisir les compétitions auxquelles je peux et que j’ai envie de faire », conclut-elle.