De nouveaux arrivants découvrent la culture nord-côtière

La cohorte des Rendez-vous culturels 2023 lors de l’activité au Village forestier d’antan de Franquelin. Ces nouveaux arrivants proviennent de l’Ukraine, l’Amérique centrale, des Philippines et du Maroc. Photo courtoisie de Maison alpha ABC Côte-Nord

Grâce aux rendez-vous culturels 2023 en collaboration avec le village forestier d’antan de Franquelin, des dizaines de nouveaux arrivants internationaux peuvent se familiariser une partie de l’histoire de la Côte-Nord en plus d’apprendre le français.

« C’est un peu comme les immerger pendant quatre à cinq heures dans le milieu francophone, car pas question de se servir de Google traduction pendant l’activité », mentionne en souriant la chargée de projet Lyse Rioux.

Les nouveaux arrivants peuvent ainsi créer des liens entre eux et avec le milieu. « Les rendez-vous culturels sont aussi une façon de développer un sentiment d’appartenance et de fierté d’être

Québécois et Nord-Côtiers », mentionne madame Rioux.

Depuis le 26 août, sept activités culturelles sur une période de sept semaines ont lieu. Les participants peuvent bénéficier à Baie-Comeau d’un atelier avec l’artiste peintre Joannie Raymond, d’une initiation joyeuse avec Espace K théâtre, d’une expérience de chant choral à l’École de musique Côte-Nord.

Ces rendez-vous culturels se déplaceront à Pointe-aux-Outardes ainsi qu’à Forestville et Pessamit et se poursuivront jusqu’à la mi-octobre.