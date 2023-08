Jérôme Bérubé revisite Couilles de camion

C’est un heureux retour à la maison pour le conteur Jérôme Bérubé, qui a pris le temps de revisiter son spectacle à Baie-Comeau, le temps d’une résidence de création au Centre des arts.

Le conteur y a présenté Couilles de camion, en mode « pratique », le 23 août et repart comblé de son expérience. « Ça s’est tellement bien passé. En plus, il y avait au moins une quarantaine de personnes », dénote-t-il d’entrée de jeu.

De vives réactions ont même permis à Jérôme Bérubé de profiter d’un moment privilégié avec le public le temps d’une bonne discussion après la représentation. « Il y a eu beaucoup de questions, on a pu échanger sur plusieurs aspects du spectacle et développer sur de belles discussions », ajoute ce dernier au lendemain de la soirée.

Sur scène

Du 19 au 23 août, Jérôme Bérubé s’est réapproprié le Centre des arts pour sa résidence, accompagné du conteur François Lavallée. Ensemble, ils ont retravaillé sur Couilles de camion, une histoire qui se veut une quête identitaire où le conteur se permet de traiter sans gêne de la masculinité.

Le texte a d’abord été écrit en 2019, un livre a ensuite été publié, mais le conteur y voyait aujourd’hui une opportunité de revoir son histoire, de la transformer et l’adapter à son état d’esprit actuel.

« Comment on peut raconter cette histoire-là sur une scène ? On pourrait le faire de façon très simple, juste avec une chaise. Vous savez, parfois, dans le conte, on peut aller dans toutes sortes de contextes. Mais là, on travaille avec un bel appareillage et on veut voir comment cela peut venir nourrir l’imaginaire des gens, l’interprétation et nourrir les contes », raconte-t-il.

Chose certaine, Jérôme Bérubé ne voulait pas perdre la base de l’histoire et la réflexion qu’il amène.

« Nous avons travaillé toutes les étapes avant d’arriver à une présentation. Oui, le conte peut suffire. À la base, c’est une émotion forte qui est dans ce spectacle-là », soutient François Lavallée.

« Aujourd’hui, il y a une envie de jouer cette nouvelle version sur une scène. Comment prendre le texte sans oublier l’émotion forte derrière, en y ajoutant l’éclairage, les accessoires ou des costumes », poursuit ce dernier.

Retour aux sources

La résidence de création de Jérôme Bérubé et François Lavallée a été offerte gratuitement par le Centre des arts de Baie-Comeau, un endroit significatif pour le conteur d’origine baie-comoise.

« J’ai travaillé ici au moins une dizaine d’années. J’étais derrière la console et on recevait des tournées, on faisait des montages de scène. La première fois que je suis monté sur une scène, c’est aussi ici, quand j’étais au cégep », se remémore-t-il.

Rodage

Avec cette nouvelle étape de franchie dans son processus de création du spectacle, Jérôme Bérubé souhaite offrir dans un futur rapproché un rodage de Couilles de camion.

« On va continuer à travailler ensemble, c’est certain », lance le conteur sur la collaboration naturelle qui s’est formée entre lui et François Lavallée. « Mais à cette étape-ci, Jérôme pourrait décider de partir en rodage », poursuit ce dernier.

