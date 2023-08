400 enfants bénéficient d’aide alimentaire pour la rentrée scolaire

En pleine période de la rentrée scolaire, le Comptoir alimentaire l’Escale vit ses moments les plus achalandés de l’année. 400 enfants d’âge scolaire dépendent de l’organisme pour recevoir de l’aide alimentaire pour les collations et les dîners.

Depuis 2020, les demandes ont explosé pour des dépannages alimentaires. « Le niveau élevé se maintient depuis », confirme Josée Gagnon, présidente du Comptoir alimentaire l’Escale qui dessert la population de la Manicouagan.

« Août/septembre et novembre/décembre sont les deux périodes extrêmement achalandées pour nous », ajoute Mme Gagnon. Les demandes sont en hausse depuis le début de l’année et aussi, depuis trois ans.

Pour la rentrée scolaire, l’organisme axe ses dépannages alimentaires destinés aux familles sur les collations scolaires et les denrées pour les lunchs.

En ce qui concerne les fournitures scolaires, qui elles aussi coûtent de plus en plus cher, le comptoir alimentaire ne les intègre pas dans sa mission. Cependant, exceptionnellement cette année, un don généreux lui permet de le faire.

« Une étudiante de Baie-Comeau, qui étudie à l’extérieur au collégial, nous a offert 60 sacs de divers articles, ce qui correspond au contenu de 60 étuis à crayons », se réjouit la présidente qui pourra aider des familles dans le besoin.

L’aide qu’apporte l’organisme au sein de la communauté lui vaut une grande reconnaissance de la part des personnes soutenues. « Principalement chez les jeunes familles, qui sont les principaux visages des nouvelles demandes d’aide, on reçoit une grande reconnaissance », témoigne Mme Gagnon.

Comment ça fonctionne ?

Pour obtenir de l’aide alimentaire, que ce soit pour la rentrée scolaire ou durant l’année, les familles doivent en faire la demande auprès du Comptoir alimentaire l’Escale.

« Les gens font une ouverture de dossier. On se base sur les revenus et on accorde des dépannages alimentaires à ceux qui sont sous le seuil de la pauvreté (faible revenu), selon les données de Statistiques Canada », explique la bénévole impliquée depuis de nombreuses années pour la cause.

L’organisme ne possède aucune limite de demandes. Toutefois, il offre un dépannage complet tous les deux mois. « Après un mois, les bénéficiaires peuvent venir chercher ce qu’il leur manque », poursuit Josée Gagnon précisant qu’aucune demande respectant les critères de revenus n’est refusée « à moins d’une raison exceptionnelle ».

Pour réaliser cet exploit, le comptoir alimentaire compte sur des aides financières et des dons d’entreprises ou de citoyens. Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan fait partie des grands donateurs de l’organisme.

Les demandes d’aide peuvent être réalisées à tout moment durant l’année en contactant le Comptoir alimentaire l’Escale du lundi au jeudi.