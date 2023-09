Baie-Comeau améliore ses rues 

La Ville de Baie-Comeau ira de l’avant avec des travaux de réfection de plusieurs sections de route sur le boulevard Blanche, l’avenue Cartier ainsi que la rue de Bretagne.

Les travaux majeurs de réfection de l’avenue Laval avancent et l’instance municipale a ciblé des secteurs de rues où les interventions sont prioritaires.

La réfection de la chaussée du boulevard Blanche, entre les boulevards Laflèche et Jolliet, débutera en septembre. Un contrat de 1 413 190 $ a été octroyé à EJD Construction. Il y aura ensuite des conduites à changer, mais la ville mise sur un procédé qui lui évite de creuser et d’engendrer un chantier comme sur l’avenue Laval.

« On a voulu expérimenter. On n’avait pas besoin de refaire toute la rue au complet en profondeur. Donc, les conduites qui étaient déficientes peuvent être réparées à l’aide d’un système de gainage », explique le directeur général de Baie-Comeau, François Corriveau.

« Quand nous sommes sortis en appel d’offres, nous n’avons pas eu de soumissionnaire pour ce volet-là. Donc, on procède quand même au resurfaçage pour l’asphalte en haut », poursuit-il. « C’est un principe qui n’a pas besoin d’excavation. […] Dans un cas comme le nôtre, ça se prête bien à ça », indique M. Corriveau.

La Ville retournera en appel d’offres pour ces travaux requis sous la chaussée et le directeur général dévoile qu’un soumissionnaire est déjà intéressé. « On devrait avoir des résultats pour l’année prochaine », affirme-t-il.

C’est un premier essai pour Baie-Comeau et François Corriveau se dit « convaincu que le résultat sera positif ».

Avenue Cartier

Le département des travaux publics de la ville a effectué une liste des rues et avenues où les interventions sont prioritaires. « On a identifié comme ça trois endroits. On parle de Roméo-Vézina, qui est déjà refait, une partie sur de Bretagne, cet automne, et une partie de l’avenue Cartier », mentionne M. Corriveau.

Sur l’avenue Cartier, des travaux de planage et de pavage sont nécessaires. Ils seront réalisés cet automne au coût de 197 056 $, provenant du fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines routes publiques.

Signalisation routière

En plus de réaliser ce bilan, la Ville de Baie-Comeau vient de réaliser un inventaire complet de la signalisation routière sur son territoire, ce qui inclut tous les panneaux, comme les arrêts et les interdictions de stationnement.

« La loi provinciale exige que la Ville de Baie-Comeau fasse, comme toutes les autres villes, un inventaire et qu’il soit tenu à jour », explique François Corriveau, précisant que l’exercice date de plusieurs années. L’organisation municipale doit alors valider la conformité de toute signalisation et ensuite soumettre à nouveau un inventaire à jour de ce qui se trouve sur le territoire baie-comois.

M. Corriveau déclare que la ville s’est fait « prendre en défaut » sur quelques affichages. « Donc, on corrige la situation. On a validé l’ensemble de toute notre signalisation », affirme-t-il.