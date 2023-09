Absence de couverture cellulaire sur la 172 : « une mort aurait pu être évitée »

Le réseau cellulaire est très faible sur la route 172, même déficient sur une majeure partie. Photo Regards sur la ville

Au volant de sa moto le 27 juillet, l’Escouminois Denis Bherer revenait comme à l’habitude de sa fin de semaine de camping à Saint-Honoré. Il était 17 h 40 quand il est arrivé sur les lieux d’un accident de la route au km 52. Impossible d’appeler les secours, le réseau cellulaire étant déficient au détriment des vies humaines.

« Il y avait déjà du monde d’arrivé sur place. Il y avait une madame qui agonisait sur l’asphalte et les deux autres étaient morts dans l’auto. Un monsieur qui était là m’a dit : on est correct, allez chercher du secours », raconte M. Bherer se rappelant des heures exactes des événements.

Selon ce qu’il a noté, l’accident est survenu à 17 h 34, soit 6 minutes avant qu’il arrive sur les lieux. « Quand j’ai réussi à pogner le signal et appeler le 911, il était 18 h. J’étais en moto et j’ai roulé », ajoute-t-il en précisant qu’il a dû faire 40 kilomètres pour enfin trouver du réseau cellulaire.

Il finit donc par demander à la répartitrice de déployer des ressources sur les lieux de l’accident puisque la situation « était très grave ».

« J’ai rencontré l’ambulance 20 minutes après. Elle était à plus de 30 minutes de l’accident. Tout ça pour dire que la madame a été 1 heure et demie sur l’asphalte. Elle était vivante », déplore-t-il. La dame blessée aurait pu être sauvée « si on avait pu appeler les urgences tout de suite ».

Pour Denis Bherer, il est inconcevable qu’en 2023, une route achalandée comme la 172 ne bénéficie pas de couverture cellulaire. « C’est une route sinueuse, le monde se tanne. Ils font des dépassements sur des lignes doubles, surtout depuis les travaux », décrit celui qui parle par expérience.

Ce face-à-face mortel du mois de juillet n’est pas le seul accident à être survenu sur cette route qui sépare la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme le rappelle M. Bherer. « C’est arrivé à ma fille. Elle n’a pas été blessée, mais il n’y a pas de secours. »

D’ailleurs, les heures d’attente et les bris à la traverse de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine font en sorte d’augmenter le trafic sur la route 172, selon ce qu’a pu observer le motocycliste. « Il y a des vannes qui passent par là et les gens sont impatients », laisse-t-il tomber.

L’Escouminois trouvait important de parler de ce qu’il a vécu pour faire avancer les choses. « Si on ne parle pas, personne ne va rien faire. Je trouve que ce n’est pas normal. Il faut absolument un signal de téléphone sur la route 172 », témoigne-t-il.

Il espère que le projet d’améliorer la couverture cellulaire sur le territoire nord-côtier n’est pas tombé entre deux chaises et que les élus travaillent encore à son déploiement.

« C’est prioritaire », conclut le Nord-Côtier.

Yves Montigny suit le dossier de près

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, se fait rassurant quant à l’engagement de son parti politique à compléter la couverture cellulaire durant le prochain mandat. « Nous allons tenir parole », clame-t-il.

D’ailleurs, il affirme que le gouvernement « est déjà en action ». « Nous avons mandaté KPMG, qui travaille avec la firme spécialisée YRH, afin de réaliser une cartographie complète de la couverture cellulaire au Québec, en déterminant les zones à couverture nulle ainsi que celles où la couverture est marginale », divulgue le député.

Ce mandat est en cours de réalisation et les résultats sont attendus prochainement. « Il s’en suivra la mise en place de scénarios de déploiement, en partenariat avec les opérateurs privés, pour pallier les lacunes », poursuit M. Montigny pour qui cet enjeu est très important. « Je vais suivre le dossier de près. »

Le député espère éviter d’autres situations comme celle survenue sur la route 172 à la fin juillet. « Je suis de tout cœur avec les proches des victimes de cet accident tragique », conclut-il.