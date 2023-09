Fonds Emma-Duncan-Kerr : 25 000 $ pour l’environnement

Baie-Comeau ajoutera 25 000 $ au fonds Emma-Duncan-Kerr afin de soutenir les projets environnementaux.

Le fonds Emma-Duncan-Kerr vient en aide aux projets en lien avec le plein air et maintenant l’environnement. Le directeur général de la Ville de Baie-Comeau, François Corriveau, affirme que le but était de « créer un volet additionnel au fonds ».

« Cet ajout va nous permettre d’œuvrer aussi dans un volet dédié à l’environnement. Il y a déjà des sommes qui étaient attribuées pour le volet plein air », indique-t-il.

« Initialement, on avait mis 150 000 $ et là, on ajoute 25 000 $ dans le volet environnement », poursuit M. Corriveau, précisant qu’à l’analyse du budget à l’automne, l’instance municipale décidera si elle désire « y déposer à nouveau de l’argent ».

Pointe St-Gilles

Pour cette nouvelle portion budgétaire, les élus ont adopté en séance du conseil le 28 août une résolution accordant une aide financière de 18 532 $ à l’organisme Les Amis du boisé de la Pointe St-Gilles pour des améliorations de sentiers, de trottoirs de bois en mauvais état, en plus d’une intervention sur un belvédère.

La MRC de Manicouagan subventionnera également ce projet. Il s’agit de la troisième contribution de la ville depuis la création du fonds, selon le maire, Michel Desbiens.