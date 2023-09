L’église des Buissons pourrait revivre

L’église Saint-Antoine, située aux Buissons, à Pointe-aux-Outardes, pourrait être cédée à la Municipalité. Le diocèse de Baie-Comeau a fait son offre à l’instance municipale, mais le maire Julien Normand n’est pas prêt à aller de l’avant sans études.

« On essaye de récupérer l’église aux Buissons pour faire un petit centre communautaire. Présentement, on est en études de préfaisabilité et on évalue les coûts. On regarde les possibilités de financement », confirme le maire en entrevue au journal Le Manic.

Deux églises ne sont pas nécessaires pour le village de Pointe-aux-Outardes qui accueille déjà l’église Saint-Jean-Baptiste. L’établissement religieux du secteur des Buissons a été fermé durant la COVID-19 et n’a plus ouvert ses portes. Elle est toutefois encore entretenue par le diocèse.

« On leur a offert de la reprendre pour 1 $, mais avant de la reprendre, on veut savoir si on reprend un éléphant blanc. On a besoin d’un carnet de santé. On a fait faire le carnet de santé de l’église par la Société de développement de Pointe-aux-Outardes », soutient M. Normand.

L’objectif de la Société de développement est de faire de l’église un mini centre communautaire et touristique. « Mais, il faut que ce soit rentable et qu’on ait le financement nécessaire. On ne fera pas ça à même les taxes. C’est un dossier qu’on travaille à plein temps », assure l’élu.

Sur la même longueur d’onde

Le curé de la paroisse, Jimmy Delalin, se dit « sur la même longueur d’ondes » que la municipalité. « Ce qu’on veut, c’est conserver une présence chrétienne dynamique qui correspond aux besoins », assure-t-il.

Selon lui, deux églises n’étaient pas nécessaires à Pointe-aux-Outardes alors que le nombre de pratiquants est en diminution. « Depuis mon arrivée, on est passé de 60 à 10 pratiquants. On n’a pas besoin de deux lieux de culte », affirme M. Delalin.

Une restructuration était donc de mise pour la Fabrique Saint-Antoine. « On n’a pas pris de décision arbitraire. On a laissé la communauté s’éteindre, mais il faut dire que la COVID-19 a accéléré le mouvement », fait savoir le prêtre qui s’est rendu à l’évidence.

Plusieurs acheteurs ont levé la main pour acquérir le bâtiment religieux. Toutefois, le diocèse s’est plutôt tourné vers les aspects « éthique et communautaire ». « Ce lieu est beau, il y a plein de choses à faire dedans. On voulait qu’il reste à la communauté. »

Maintenant, la requalification de l’église est entre les mains de l’instance municipale qui étudie les scénarios et travaille sur des demandes de financement. « C’est trippant comme projet, commente le curé. Il reste à avoir l’acceptabilité sociale. Le diocèse est un bon partenaire. »

Comme le témoigne Jimmy Delalin, les résidents de Pointe-aux-Outardes sont attachés à leur lieu de culte. « On voit déjà que des pratiquants des Buissons migrent vers la nouvelle paroisse (Saint-Jean-Baptiste) et s’impliquent même au sein du conseil de fabrique », relate-t-il.

Pour l’homme de foi, présent dans le secteur depuis 12 ans, « une page d’histoire se tourne » au rythme des gens. Une fois que l’église sera désacralisée, si tel est le cas, une dernière célébration pourrait y être tenue, comme le veut la tradition.

Un second souffle pour la Société de développement

Ce projet permet de donner un nouveau souffle à la Société de développement de Pointe-aux-Outardes qui ne servait jusqu’ici qu’à vendre ou louer des terrains pour le parc de maisons mobiles.

« On est en train de refaire les lettres patentes et la gouvernance pour reformer le conseil d’administration et lui donner une nouvelle mission qui va être de développer et non pas juste de vendre des terrains. Ça va permettre de démarcher des projets et d’aider des promoteurs », de faire savoir Julien Normand.

La refonte de l’organisme permettra aussi l’embauche d’agents de développement qui joueront un grand rôle dans la réussite de projets tels que celui du changement d’orientation de l’église Saint-Antoine.