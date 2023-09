Une nouvelle promo pour la Manicouagan

Manicouagan 1.5 est la première campagne publicitaire de la MRC de Manicouagan, qui lance une vidéo promotionnelle dans le but d’attirer les Québécois à tourner les yeux vers son territoire.

Afin de continuer ses efforts de promotion à travers la province, la MRC de Manicouagan a dévoilé une vidéo réalisée et produite avec la compagnie nord-côtière Groupe North Shore.

Ce visuel a pour objectif de démontrer les parcours distinctifs de la Manicouagan, allant du côté sauvage et vaste du territoire, l’esprit chaleureux des citoyens ou encore la multitude de possibilités qu’offre la région.

Le slogan de cette nouvelle promotion est : « 1,5, c’est ce qui nous permet de faire 1, Nous. Manicouagan. Terre de visionnaires. » D’ailleurs, l’appellation Manicouagan 1.5 a été choisie en raison du ratio entre la population et la taille du territoire manicois. Il s’agit de l’espace équivalent en km2 dont dispose chacun des habitants de la région.

Marie-Luce Pelletier Legros, coordonnatrice aux communications à la MRC, mentionne qu’en travaillant avec l’agence de marketing Hula Hoop et à la suite de comités de travail, le chiffre 1.5 est ressorti comme une façon de démontrer l’espace dont dispose la Manicouagan, mais tout en gardant à l’esprit que tout n’est jamais bien loin.

« Je souhaite sincèrement que notre population se reconnaisse à travers cette campagne. Qu’elle y retrouve toutes les incroyables richesses et le potentiel infini de notre magnifique région. Et pour tous les autres qui visionneront la capsule, ils découvriront notre Manicouagan sous toutes ses formes et ce qu’elle a de plus beau à offrir », souligne le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong.

La campagne fait déjà son apparition sur différentes plateformes médiatiques locales, régionales et provinciales. Elle est disponible en format de 60 et 30 secondes sur la chaîne YouTube de Manicouagan, Terre de visionnaires.