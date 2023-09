Centre d’Action Bénévole de la MRC Manicouagan : Véronique Aubin prête à relever les défis

Nouvellement au poste de directrice générale au Centre d’action bénévole de la MRC Manicouagan depuis trois mois, Véronique Aubin a fait un virage à 360 degrés dans sa carrière. Issue du domaine de l’administration, elle a eu envie de relever de nouveaux défis à l’échelle humaine. Des enjeux majeurs l’attendent, son équipe et elle.

Depuis son arrivée, Mme Aubin a été témoin de différents dossiers tels que le manque de bénévole, les besoins criants de la population et les infrastructures qui ne sont pas toujours adaptées au besoin de l’organisme.

Grâce à son dynamisme et à la motivation de son équipe, Mme Aubin est sûre de pouvoir relever les défis de taille. « J’ai une superbe équipe engagée. J’ai aussi un nouveau CA depuis mon entrée en poste, c’est vraiment motivant », explique-t-elle. Le conseil d’administration qui compte sept sièges a maintenant cinq nouvelles têtes depuis le 22 juin.

« J’ai été 15 ans au sein des institutions financières et c’était une relation d’aide et d’accompagnement avec des clients, mais c’est une tout autre forme aujourd’hui. Je voulais sentir que je faisais une différence dans la vie des gens. J’avais besoin de ce contact-là », explique-t-elle pour justifier sa venue dans le domaine du communautaire.

Des défis de taille

Le Centre d’Action Bénévole de la MRC Manicouagan est actuellement à la recherche d’une trentaine de bénévoles afin de permettre aux services de popote roulante et d’accompagnement transport d’être exploité à leur plein potentiel. « Nous devons parfois refuser le transport à l’occasion par manque de bénévoles », explique Mme Aubin. Le vaste territoire de la Manicouagan devient l’un des enjeux les plus difficiles pour l’équipe du CAB.

La directrice générale souhaite mettre en place une liste de dizaines de bénévoles permettant de trouver une personne lorsque la demande augmente.

La population vieillissante et la solitude de ceux-ci font également partie de la réalité du secteur. « Il y a beaucoup plus de gens sans famille, sans voiture et sans ressource. Beaucoup plus qu’on pourrait penser, c’est alarmant », confie Mme Aubin.