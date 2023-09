Décès d’Alain Chouinard : le maire de Baie-Comeau « secoué »

« Alain a toujours été quelqu’un de calme et posé », commente avec émotion le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, à la suite du décès du conseiller municipal Alain Chouinard

« Il apportait ses idées, tout en prenant le temps d’écouter les autres et de réfléchir comme il faut avant de prendre une décision », ajoute-t-il.

Le maire, qui offre à nouveau ses condoléances à toute la famille de M. Chouinard, raconte : « J’ai eu la chance de connaître Alain il y a trois ans. Quand j’ai été nommé au conseil d’administration du Drakkar, j’ai eu la chance de travailler avec Alain. »

« On est encore un peu secoué aujourd’hui. On a eu la nouvelle un peu avant le conseil municipal hier », souligne-t-il, en son nom et au nom de tous les conseillers municipaux.

Ce dernier ne peut confirmer la cause du décès de M. Chouinard : « J’ai eu des discussions avec la famille, mais aujourd’hui, je n’ai pas tous les détails. C’est plus le temps de diriger nos pensées vers la famille d’Alain. »

« On perd un de nos conseillers expérimentés vers qui on pouvait se tourner pour demander conseil. C’est vraiment une perte pour le conseil municipal actuel », conclut M. Desbiens, pour qui il est « difficile d’en parler ».

Michel Desbiens rappelle aux citoyens qu’ils peuvent passer à l’hôtel de ville toute la semaine, durant les heures d’ouverture, pour inscrire leurs témoignages dans le livre d’or déposé à la salle du conseil. De plus, les drapeaux devant l’édifice seront en berne toute la semaine.

