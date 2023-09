Joëlle Bernier : de partisane du Drakkar à actrice de premier plan

Directrice des opérations et du développement des affaires pour l’organisation du Drakkar depuis six mois, Joëlle Bernier est déterminée à faire briller l’organisation à sa pleine lumière.

« Le Drakkar est venu me repêcher l’an dernier », dit-elle en riant. Étant déjà une partisane de l’équipe de hockey, l’intérêt de se joindre à l’organisation est devenu plus qu’attrayant pour Mme Bernier.

Bien entourée par le dynamique conseil d’administration, Joëlle Bernier a eu envie de relever ce défi professionnel. « Je sentais que je devais me laisser guider par ce que la vie m’apportait », confie-t-elle.

Depuis quelques mois, Mme Bernier se sent à sa place dans cette chaise importante. « Je sens vraiment qu’on travaille tous pour le seul et même unique but, soit celui de faire rayonner le Drakkar partout dans la région et même partout au Québec », exprime-t-elle.

La chance d’avoir une équipe de la LHJMQ à Baie-Comeau est un sentiment commun dans la population, mais tout aussi reconnu dans l’équipe qui travaille d’arrache-pied pour l’organisation sportive.

La directrice des opérations et du développement souligne l’importance que le Drakkar a dans la réalité économique et sociale. Les hébergements bondés, la fièvre du hockey pour les partisans et les activités découlant de l’organisation permettent un appui financier dans la ville, mais également une complicité dans la communauté. « C’est du gagnant-gagnant pour tout le monde », lance-t-elle.

Mme Bernier aimerait solidifier les acquis et grossir son équipe administrative dans le futur. Elle souhaite également moderniser les façons de faire de l’organisation en étant plus écologique et technologique.

Le déploiement dans l’ensemble de la région de la Côte-Nord afin que le Drakkar ne soit pas une équipe locale, mais bien reconnue régionalement fait partie des objectifs de Joëlle Bernier.

Le cahier spécial du Drakkar se trouve dans le journal du 20 septembre…