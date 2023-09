Remplis Moé Lé Full fête ses 40 ans

La pièce de théâtre Remplis Moé Lé Full a connu un succès monstre en 1983 au Théâtre d’été de Baie-Comeau. 40 ans plus tard, l’organisme Le Grand Rappel souligne cet évènement important qui aura marqué la population de la Manicouagan.

Steven Talbot et Langis Jean, deux des cinq membres du CA de l’organisme Le Grand Rappel, ont eu envie de célébrer les 40 ans de la pièce d’été la plus marquante de la Manicouagan.

L’œuvre Remplis Moé Lé Full a été pensée, écrite et jouée par trois amis pompistes à l’époque, soit Guy Vaillancourt, Daniel Rochette et Richard Deschênes qui ont mis en scène leurs trois réalités. La pièce est parsemée d’anecdotes en 24 personnages.

« Selon l’ancien journaliste Raphaël Hovington, il y a eu 40 représentations et 4150 spectateurs, c’était notre Broue à nous autres », explique Langis Jean. Il est convaincu que le succès aurait pu perdurer dans le temps et au-delà de la Côte-Nord, si le projet avait été poursuivi.

De plus, le comédien Guy Vaillancourt qui a gradué du Conservatoire d’Art dramatique de Québec en 1979 est toujours dans le domaine artistique et fait partie de l’UDA. Le public québécois a pu le connaitre dans de nombreux films, séries et pièces de théâtre. Des projets artistiques tels que Paul à Québec, la Grande séduction, Mégantic, Le temps des framboises et District 31 pour nommer que ceux-ci.

« On a eu ben du fun », se rappelle M. Vaillancourt. « Je me rappelle qu’on avait eu à l’époque une collaboration exceptionnelle de la Ville de Baie-Comeau et des médias locaux. Ils ont beaucoup contribué au succès du projet », précise-t-il. « Ç’a marché fort, c’était vraiment populaire », se rappelle l’homme de 68 ans. Guy Vaillancourt a particulièrement hâte de retrouver ses anciens compagnons de scène qui ont tous les deux poursuivi leur passion pour l’art à leur façon.

Des retrouvailles

Les trois comédiens pourront échanger avec nostalgie avec les spectateurs de l’époque et la nouvelle génération qui découvriront cette pièce de manière différente.

Une exposition mettant en lumière plusieurs photos et articles de l’époque sera tenue. L’événement portant sur l’univers des 38 stations-service recensées à Baie-Comeau/Hauterive dans les années 1950-1970 sera au cœur de cette présentation, disponible jusqu’au 22 octobre à la salle l’Alternative de Baie-Comeau.

Le 28 septembre, lors de la soirée hommage à la pièce, un documentaire intitulé Les Pompistes, sera diffusé à 18 h, 19 h et 20 h.

« On a fouillé sur le métier de pompiste et l’on a trouvé trois familles qui ont 50 ans d’histoire dans le métier dans le secteur », raconte M. Jean, coréalisateur du documentaire.

Les stations-service des familles Lavoie et Blouin de Baie-Comeau ainsi que la famille Migneault de Chute-aux-Outardes seront les protagonistes du documentaire.

La population est attendue le 28 septembre dès 17 h au 27 Place LaSalle, Baie-Comeau.