Une quatrième édition pour Envol d’Automne

Le festival Envol d’Automne, organisé par le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, tiendra sa quatrième édition du 22 au 24 septembre.

Le festival, qui ne s’était pas tenu en 2020 et 2021 en raison de la pandémie, revient avec plusieurs activités, y compris une nouveauté.

« C’est une activité de géocaching, révèle la coordonnatrice au service à la clientèle et aux réservations du Parc Nature, Valérie Duchêne. Ça faisait deux ans qu’on travaillait là-dessus, et on l’a donné pour la première fois au mois de juin aux enfants du primaire. »

Toutefois, l’activité qui promet d’être la plus populaire est celle d’initiation à la cueillette de champignons, sous le nom Fous des champignons. « Cinquante places sont disponibles pour l’activité et ce sera celle qui aura le plus de participants. Deux guides expérimentés en mycologie seront présents », ajoute Mme Duchêne.

Parmi les autres activités, les festivaliers auront la chance de découvrir un parcours à énigme Alice au Parc Nature, la visite guidée Le Grand Tour, une visite ornithologique guidée ainsi qu’une activité d’astronomie Les yeux vers les étoiles .

Le nombre de places pour chaque activité est limité, selon Mme Duchêne. « Il y a vingt places au total pour le géocaching, soit dix places par jour, cinquante pour Fous des champignons ou encore dix pour la visite ornithologique », énumère-t-elle.