Navette fluviale vers Anticosti : propos rassurants pour les baleines

Les inquiétudes soulevées par les spécialistes des mammifères marins, dont Jacques Gélineau, devant une éventuelle desserte fluviale entre les rives sud et nord du fleuve et Anticosti sont entendues par le porteur du projet, le Port de Havre-Saint-Pierre, dont la directrice Odessa Thériault se fait rassurante.

Odessa Thériault, rappelle que la règlementation canadienne existe et qu’elle s’appliquera à la nouvelle navette fluviale. « Il ne faut pas sous-estimer la réglementation canadienne et c’est sûr que le navire qui sera utilisé entre dans ce cadre-là devra la respecter », résume-t-elle, évoquant notamment la vitesse maximale de 10 nœuds dans les secteurs fréquentés par les baleines. «En bas de 10 nœuds, il n’y a pas de danger pour la baleine noire. Ce ne sont pas des navires qui seront sur le pilote automatique! Des centaines de personnes seront à bord et vont regarder pour voir s’il y a des baleines! S’il y a une baleine dans la mire, on va le savoir!»

Le port de Havre-Saint-Pierre est porteur de projet pour la desserte fluviale. Photo tirée du site web du Port de Havre-Saint-Pierre.

Mme Thériault voit même plutôt d’un bon œil la présence des baleines noires. «On parle d’une navette qui ne va pas vite. Si en plus de toutes les choses exceptionnelles qu’on va pouvoir voir, s’il y a des baleines, c’est une valeur ajoutée! »

La création d’une aire marine protégée dans le secteur dans le secteur n’est pas l’option à privilégier selon elle. «Pourquoi faire une aire protégée quand on sait que les baleines se déplacent! », questionne la directrice.

Le Port fait affaire avec Groupe Océan à titre de “partenaire-conseil” pour déterminer quel type de navire serait le plus adéquat pour assurer le service de transport maritime entre les trois pôles.

«On souhaite que le service soit régulier et efficace et la pointe est d’Anticosti est reconnue pour ses météos difficiles. C’est de là qu’est venu ce partenariat avec Océan. On veut un traversier qui prend la mer, qui est efficace, qu’est-ce qu’on doit aller chercher? Au moment où il y aura un go, on saura vers quel navire on doit se tourner ».

Groupe Océan estime qu’un navire de type roulier (Ro-Ro) pouvant accueillir jusqu’à 350 passagers, entre 55 et 65 voitures et entre 10 et 15 camions pour le transport des marchandises serait l’option à privilégier.

Le service entre Havre-Saint-Pierre, l’Île d’Anticosti et Rivière-au-Renard serait offert 160 jours par an minimalement, de juin à novembre.