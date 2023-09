La SADC investit 755 000 $ dans les entreprises de la Manicouagan

Plus de 755 235 $ ont été investis dans la Manicouagan sous forme de prêts ou de contributions non remboursables à plus de 30 entreprises et organismes en 2022-2023. C’est le bilan dressé par la SADC Manicouagan lors de son assemblée générale annuelle le 26 septembre.

« Au courant de l’année, nous avons constaté que certaines entreprises ont eu de la difficulté à se relever des retombées néfastes des suites de la pandémie. C’est pourquoi nos partenariats avec les intervenants socioéconomiques sont encore plus solides, faisant front commun dans le développement de nos offres de services adaptées à leur réalité », déclare Nathalie Simard, présidente de la SADC Manicouagan.

L’organisme dispose de plusieurs programmes afin d’accompagner les entreprises et organisations de la région.

Dans le fonds d’investissement régulier, sept prêts totalisant un montant de 341 000 $ ont été distribués. Quant au fonds d’investissement Stratégie jeunesse, cinq jeunes entrepreneurs âgés entre 18 et 39 ans ont bénéficié de 105 000 $ en prêts.

Du côté de la collectivité, la contribution de la SADC de 13 930 $ a permis la concrétisation de 4 projets d’organismes du milieu.

Plus de huit entreprises ont profité de 23 000 $, pour des projets touchant des domaines d’intervention tels que la restructuration d’entreprise, la création de site Internet et boutique en ligne, de l’aide en finances ou en gestion des ressources humaines.

Un tout nouveau projet d’aide aux petites entreprises touristiques rurales permettant à l’industrie touristique de bénéficier de contributions non remboursables a été créé. Celui-ci avait pour but de leur apporter un soutien direct afin d’améliorer leur offre de services ou de produits auprès de la clientèle touristique avant le début de la saison estivale 2023. Huit entreprises se sont partagé un montant totalisant 253 730 $.

De plus, un nouveau programme en développement durable « Virage Vert » a permis de fournir des expertises externes spécialisées. Il a aidé trois entreprises ayant la volonté d’améliorer leur performance environnementale et économique à aller plus loin dans leur processus d’adoption de pratiques écoresponsables structurantes et d’implantation de technologies propres pour plus de 21 375 $.

L’accompagnement aux entreprises et aux organisations a sollicité particulièrement l’ensemble de l’équipe cette année. Ainsi, ce sont 135 entreprises et organismes qui ont bénéficié d’un service personnalisé d’accompagnement allant du support à la rédaction du plan d’affaires, à la lecture d’états financiers, en passant par les prévisions financières.

Économie circulaire

L’alliance des quatre SADC du territoire en économie circulaire, par l’entremise de Synergie 138, entame sa cinquième année d’existence et les projets sont nombreux.

Mycoremédiation des dormants de chemins de fer – phase 2 avec Biopterre et les compagnies ferroviaires, les serres chauffées par le rejet de chaleur de l’entreprise Argo Block chain avec le CEDFOB, projet de récupération des salons de coiffure avec la compagnie Green Circle, projet des petits ambassadeurs avec les CPE, etc.

« La planification de projets d’envergure est en cours et plusieurs partenaires sont très impliqués en temps et en argent, surtout pour certains projets-pilotes dans le domaine de la recherche et du développement », indique la SADC par voie de communiqué.

Les projets en économie circulaire de Synergie 138 ont repris de la vigueur avec l’entrée en fonction d’une nouvelle conseillère en développement durable et la prochaine année s’annonce fructueuse en soutien et en créations de projets d’entreprises à valeur ajoutée.