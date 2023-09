Services de répit recherchés pour les familles d’enfants handicapés sur la Côte-Nord

Les familles d’enfants handicapés vivent parfois de grands défis. C’est pourquoi des personnes ou organismes intéressés à développer des places de répit sont recherchés par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord.

Ces places serviraient à des enfants qui vivent avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience physique.

« Le répit devient alors une bonne bouffée d’oxygène, améliore la qualité de vie en plus de prévenir l’épuisement et un possible placement de l’enfant dans une ressource externe », explique le conseiller en communication au CISSS de la Côte-Nord, Pascal Paradis.

Diverses options sont possibles comme une famille qui accepte de recevoir un usager de façon ponctuelle

(ex. : une fin de semaine par mois) ou un organisme qui développe un volet de répit. « Toute autre possibilité permettant de répondre à des besoins de répit pourra être analysée », assure M. Paradis.

Les personnes ou organismes intéressés peuvent communiquer avec Sonia Saint-Louis, directrice adjointe à la Direction des programmes en déficience intellectuelle, troubles du spectre de l’autisme et déficience physique, au 418 589-2038, poste 342921.