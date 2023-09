Deux écoles de la Côte-Nord offrent une classe linguistique pour les nouveaux arrivants

L’école Marie-Immaculée de Sept-Îles accueille treize élèves du primaire, dans une classe linguistique destinée aux nouveaux arrivants qui ne parlent pas français. Ce tout nouveau projet vise un progrès plus rapide d’apprentissage du français et facilite l’intégration des enfants. Baie-Comeau compte aussi une classe d’accueil de cinq élèves.

« L’année dernière, on a constaté qu’on accueillait de plus en plus d’élèves immigrants de différentes nationalités dont la langue maternelle n’est pas le français », explique Kathleen Boulianne, directrice des services éducatifs du Centre de services scolaire du Fer (CSS du Fer).

Les services de francisation offerts l’an dernier ne suffisaient pas à atteindre des progrès rapides chez les élèves. Ils sont donc regroupés dans une classe multi-niveaux, à l’école Marie-Immaculée, afin de recevoir du soutien à l’apprentissage du français de manière plus régulière et intensive.

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire, qui chapeaute aussi un tel projet pour la première fois cette année, a recommandé au CSS du Fer, une ressource de Montréal qui détient une expertise et des connaissances en matière de classes d’accueil.

De son côté, l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau compte cinq élèves colombiens, philippins et algériens, dont la langue est majoritairement l’espagnol et l’anglais. L’établissement n’écarte pas la possibilité d’ouvrir une classe au secondaire, l’an prochain.

Fonctionnement

À l’école Marie-Immaculée, deux enseignantes, l’une à temps plein et l’autre à demi temps, sont en classe. Une conseillère prend aussi part au projet en tant que soutien, pour mettre en place le programme Intégration linguistique et sociale.

« La grille-matière est majoritairement allouée à l’enseignement du français », indique Mme Boulianne.

Les pratiques sont adaptées aux besoins et à la réalité culturelle des enfants. Pour ce faire, l’acquisition de matériel éducatif a été nécessaire, afin de faciliter les apprentissages.

« On a des jeux éducatifs pour développer la compétence à l’oral, des livres, des tablettes numériques sur lesquelles on retrouve des applications pour soutenir les apprentissages en français », dit-elle. « On essaie, du mieux qu’on peut, de rendre cet accueil favorable et de développer la maîtrise du français. »

Partiellement et graduellement au cours de l’année scolaire, les élèves iront dans les classes régulières « pour être avec des enfants de leur âge et être davantage en immersion française ».

« Les élèves fréquentent les lieux communs au même titre que tous les élèves, vont à la récréation à la même heure, ils ont le même horaire », précise Mme Boulianne.

Accès au programme

Le CSS du Fer à une belle collaboration avec Alpha Lira qui dirige les familles vers l’école Marie-Immaculée.

Sur le site web du CSS du Fer et de l’Estuaire, une section Nouveaux arrivants a été ajoutée comme référence.

Les familles vont directement à l’école Marie-Immaculée, où une entrevue avec les parents est effectuée par la direction. Par la suite, l’élève doit passer une évaluation langagière. Selon ses besoins, il sera redirigé vers son école de quartier, où il recevra des heures en francisation, ou, si le besoin est trop grand, il pourra intégrer la classe d’accueil.

Au moment d’écrire ces lignes, quatre places étaient encore disponibles.

Si de nouvelles familles arrivent et que les 17 places se comblent, les prochains élèves à s’inscrire seront dirigés vers leur école de quartier et des ressources supplémentaires seront mises en place.

Si besoin il y a, une nouvelle classe pourrait être ouverte l’année prochaine.

Sur les 13 élèves, ceux qui auront fait des progrès seront dirigés vers leur école de quartier, ce qui libérera des places dans la classe d’accueil.