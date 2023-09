Prix Eurêka!: Boisaco et la Microbrasserie Saint-Pancrace bredouilles

Les deux entreprises nord-côtières finalistes aux Prix Eurêka! pour un Québec vert et prospère ont mordu la poussière lors du gala qui avait lieu le 28 septembre. Les nominations étaient à elles seules une importante reconnaissance, estiment toutefois les candidats défaits.

Dans la catégorie Agroalimentaire, le jury a préféré le Couvoir Scott et son projet de conversion des résidus d’animaux en biomasse larvaire riche en protéines à la Microbrasserie Saint-Pancrace. Rappelons que la microbrasserie de Baie-Comeau était en lice avec les Constructions JKS Inc, partenaire et développeur de la technologie qui lui permet notamment de recycler les résidus de brassage et d’en faire, notamment, du substrat pour une champignonnière et de l’alimentation pour de la volaille.

Sébastien Caron, Amélie Bergeron-Vachon et Laura Sgrazutti de Volts Énergie, Isabelle Dubé Vachon d’Écotech, Daniel Gagné, du Ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie , et André Gilbert, de Boisaco étaient présents au gala.

Dans la catégorie Ressources naturelles, c’est Enercycle qui a damé le pion à Boisaco. Enercycle a été reconnu pour la production de biométhane sur son lieu d’enfouissement technique. Boisaco était finaliste avec son partenaire Volts Énergies pour l’ amélioration de l’efficacité énergétique du camp forestier Valico, situé dans les Monts-Valin.

Les finalistes nord-côtiers sont toutefois satisfaits d’avoir été reconnus pour leurs efforts envers l’environnement.