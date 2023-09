Données ministérielles : le Cégep de Baie-Comeau est toujours en croissance

Les données ministérielles des inscriptions collégiales confirment la hausse de la population étudiante au Cégep de Baie-Comeau. L’établissement accueille 58 étudiants de plus, comparativement aux données de 2022 à pareille date.

« Ces données nous réjouissent au plus haut point. Avec notre toute nouvelle planification stratégique, nous avons la volonté et le désir d’élargir notre population étudiante et de contribuer positivement à l’économie du savoir dans la Manicouagan », exprime Manon Couturier, directrice générale du cégep.

Depuis les dernières années, le cégep de Baie-Comeau évolue dans un contexte de croissance et celle-ci se poursuit pour l’année scolaire 2023-2024 avec 787 inscriptions confirmées.

« Le fait de jouir d’une telle hausse nous permet d’affirmer que le Cégep de Baie-Comeau est un établissement attractif et que par son audace il lui sera possible de viser encore plus haut », ajoute Mme Couturier.

L’unique programme TACH

Cette statistique dépasse les attentes et les prévisions de l’équipe de direction de l’établissement. Ce sont précisément 540 étudiants qui sont inscrits au niveau technique et 161 au secteur préuniversitaire, en plus des étudiants inscrits aux cheminements Tremplin DEC et aux cours de cégep virtuel.

Le programme Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique (TACH), un programme unique au Québec, compte le plus grand nombre d’inscriptions en première année. Ce sont 56 jeunes qui ont choisi Baie-Comeau pour cette offre.

Finalement, le cégep se réjouit de battre un record avec 83 nouveaux étudiants internationaux en première année.

Formation continue

La Direction de la formation continue compte 189 nouveaux étudiants dans une des attestations d’études collégiales (AEC) offertes. Ceux-ci s’ajoutent aux 97 personnes qui avaient déjà entamé une AEC, pour un total de 276 étudiants à l’automne 2023.