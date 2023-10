Émilise Lessard-Therrien veut porter les enjeux nord-côtiers

Réussir à porter les enjeux de chaque région au sein de Québec solidaire (QS), c’est la volonté d’Émilise Lessard-Therrien, ancienne députée de l’Assemblée nationale du Québec et candidate pour le poste de co-porte-parole au sein de cette formation politique. Elle espère que son passage sur la Côte-Nord lui aura permis de franchir un pas de plus vers son objectif.

« Il faut ramener plus de réalités et de sensibilités régionales au sein de Québec solidaire et le projet de société, il doit être réfléchi depuis les régions et porté depuis les régions », mentionne d’entrée de jeu Mme Lessard-Therrien.

Plusieurs enjeux sont soulevées par la politicienne, tels que les inégalités sociales, la pauvreté, l’accès aux services publics ainsi que le rapport au territoire et ses ressources.

« Quand on parle des inégalités sociales, par exemple. QS a fait son pain et son beurre sur cette question-là. Mais je trouve qu’on n’arrive pas tellement bien à faire valoir […] les inégalités sociales en région et quelles formes elles prennent », lance-t-elle

« La pauvreté frappe plus fort les gens dans les régions que dans les grands centres. Notre épicerie coûte plus cher, on est appelé constamment à se déplacer pour obtenir des soins de santé ou avoir accès à de l’éducation postsecondaire », ajoute celle qui précise que « le gouvernement a un rôle à jouer là-dedans ».

« L’accès aux soins de santé, c’est énorme », s’exclame-t-elle, faisant référence aux besoins spécialisés qui demandent de se déplacer sur de longues distances. Mme Lessard-Therrien s’inquiète aussi des enjeux qui touchent l’appartenance aux régions : « Il y a question de la disparition de nos services de proximité, à la fois dans le réseau de la santé, mais aussi au niveau commercial, avec les petits dépanneurs et les épiceries qui ferment. »

« On ne peut pas faire du mur-à-mur. Il faut se préoccuper de ces situations géographiques particulières où notre démographie joue contre nous », affirme-t-elle.

C’est pourquoi Émilise Lessard-Therrien se réjouit de rencontrer les membres de QS, dont Audrey-Givern-Héroux, ancienne candidate à l’élection provinciale de 2022. « Audrey est une révélation. […] Dans les conseils nationaux que nous avons eus, elle a nommé des choses tellement importantes. C’est une voie importante et influente au sein de QS pour les bonnes raisons », déclare-t-elle.

Un poste convoité

Émilise Lessard-Therrien, qui représentait la circonscription de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, n’a pas été réélue à la dernière élection. En revanche, elle voit le poste de co-porte-parole de QS comme une chance de réaliser un vrai travail de terrain afin de bien cerner chaque enjeu régional.

« Je pense que c’est important que les gens se reconnaissent dans notre récit. C’est peut-être ça qui nous a manqué la dernière fois », lance-t-elle. « Je reste très attachée au projet politique de Québec solidaire », poursuit la passionnée de politique qui a débuté une tournée du Québec il y a 10 jours.

« Bien sûr que la possibilité de changement existe », soutient Émilise Lessard-Therrien concernant les chances de Québec solidaire de faire des gains sur la Côte-Nord d’ici la prochaine élection en 2026. Elle rappelle que la Coalition avenir Québec a pris d’assaut la circonscription de René-Lévesque, sans négliger que le candidat était un homme connu de la région.

« Je pense qu’il y a une place de plus en plus importante à prendre pour Québec solidaire dans les régions du Québec. Pendant longtemps, ça a été le [Parti Québécois] qui avait l’étiquette du parti des régions », note-t-elle.

« Je demeure convaincue que Québec solidaire a la meilleure offre politique pour répondre aux enjeux et aux besoins des régions, de la ruralité », conclut-elle.

Co-porte-parole féminin

Mme Lessard-Therrien est candidate pour ce poste convoité au sein de sa formation politique, au même titre que la députée Ruba Ghazal, que Le Manic a rencontrée plus tôt ce mois-ci lors de son passage à Baie-Comeau, et la députée Christine Labrie. Le vote aura lieu lors du congrès de QS du 24 au 26 novembre.

