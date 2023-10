Simon Gouache à son meilleur

L’humoriste Simon Gouache roule sa bosse depuis 16 ans. La présentation de son troisième one man show est sa plus grande fierté. « Un point tournant dans ma carrière », comme il l’a confié au journal Le Manic.

Le spectacle intitulé Live a été acclamé de façon spectaculaire par la critique. En plus d’avoir conquis le public, Simon Gouache a reçu des commentaires positifs unanimes par ses pairs. « Le meilleur spectacle d’humour que j’ai vu de ma vie », a écrit et clamé certains humoristes du milieu.

En lui posant la question de ce qu’il pense réellement de ce troisième spectacle solo, Simon Gouache répond : « Ça faisait déjà un certain temps que je me risquais à dire que ça allait être mon meilleur (spectacle) […]. »

Il ajoute que pendant toute la planification du projet, il sentait qu’il était « rendu ailleurs en tant qu’artiste ». « Ce show là allait être spécial », dévoile-t-il.

L’humoriste qui se sent plus mature, focus, efficace et confortable, selon ses dires, abordera des thèmes comme la paternité, sa vision de la vie et une panoplie d’anecdotes. « Ce que j’aime dire, c’est que mon thème principal de mes spectacles, et surtout celui-ci, est la passion pour mon métier. L’humour, c’est ce que j’aime le plus faire, c’est ce qui me rend le plus heureux et fier. »

En plus de ce travail de longue haleine, Simon Gouache est reconnaissant des gens qui le suivent et le recommandent depuis toutes ses années. Il salue également ses collègues du milieu de l’avoir encouragé à poursuivre même dans les années un peu plus difficiles.

Il a d’ailleurs reçu une nomination pour le spectacle d’humour de l’année au prochain gala de l’ADISQ qui soulignera ses 40 ans le 28 octobre.

Vivre un spectacle d’humour seul

Au moment d’écrire ces lignes, il restait quelques billets pour les représentations des 11 et 12 octobre à Sept-Îles et Baie-Comeau. Sachant que d’excellents sièges sont disponibles, mais seuls, nous avons demandé à Simon Gouache si c’est récurrent de voir des amateurs d’humour en soirée solo.

« Moi je suis un geek de l’humour, j’en consomme et j’en connais beaucoup. Ce que j’aime, c’est de conseiller un artiste à quelqu’un que je connais. » Il a basé sa carrière en donnant l’envie aux gens de découvrir son humour pour qu’ils puissent le référer à d’autres personnes.

Pour lui, vivre un spectacle d’humour en solo est la meilleure façon d’avoir un lien à vie avec cet artiste. C’est sans aucun doute la meilleure façon de vivre pleinement l’expérience. « Je pense qu’il n’y a rien de mieux que d’avoir cette connexion forte là avec l’artiste en y allant seul », conclut-il.