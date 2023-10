Animations à la bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau

La bibliothèque de Baie-Comeau a rempli son agenda pour ce mois d’octobre, de quoi satisfaire les grands et les petits.

Autrice, animatrice et comédienne, Josée Bournival sera présente le 25 octobre de 19 h à 20 h afin de se confier sur ce qui lui est cher. À 46 ans, l’autrice à succès racontera avec intimité le processus créatif qui a mené à la création de ses romans, de ses relations familiales à son besoin de créer des liens, et confiera comment sa vie personnelle et son écriture son intimement liées à avoir fait son succès.

Pour les plus petits

Pour les plus petits de 2 à 7 ans, ils pourront suivre les aventures de Vadrouille, leur épouvantouille favorite, afin de l’aider à sauver la citrouille de monsieur Latrimouille, promise à une délicieuse ratatouille. Il s’agit d’un spectacle animé et mis en scène par Julie Paule Ferron le mardi 17 octobre de 17 h à 17 h 45.

Toujours pour les plus petits, le mardi 31 octobre se déroulera une lecture de contes pour avoir (un peu) peur de 17 h à 17 h 45. Mme Chose en a à vous raconter : sorcières au cimetière ou dans le placard, fantômes dans les bois tout noirs et une chanson de Gaston le squelette à bicyclette, de quoi avoir un petit peu peur pour fêter l’Halloween.

Pour suivre les aventures de Vadrouille et savoir qui a dérobé la citrouille, ou pour écouter Mme Chose conter ses histoires pas trop terrifiantes, inscrivez-vous au 418-296-8304.