Le rap au centre de l’Atelier Résonance 

Manicouagan Interculturelle et Motivaction Jeunesse organisent l’Atelier Résonance, le 25 octobre au Carrefour jeunesse-emploi de Baie-Comeau, pour favoriser les relations interculturelles.

Résonance est un projet de recherche-action qui cherche à mieux comprendre les enjeux du vivre-ensemble auprès des jeunes issus de la diversité culturelle et des communautés autochtones au Québec. Ainsi, ils organisent différentes rencontres afin de favoriser les relations interculturelles, partager des expériences et réfléchir à des moyens de vivre ensemble à travers la musique.

Comme l’indique Jean-Félix Poulin, chargé de ce projet, dans une vidéo YouTube : « Je me déplace dans différentes villes du Québec pour organiser des ateliers, des rencontres, durant lesquelles on écoute de la musique rap, des slams, des contes, et on fait des liens avec nos expériences de vie. »

Les objectifs de Résonance sont de mieux comprendre les réalités des jeunes en contexte interculturel et de leur offrir un espace de partage d’expériences du vivre-ensemble à travers l’art en général.

« Le rap permet de susciter l’intérêt des plus jeunes grâce à l’écoute de paroles fortes de sens. L’interprétation des paroles sera au centre de la discussion pour permettre d’exprimer plus facilement leur ressenti face à des sujets importants tels que la discrimination ou les questions relatives à l’identité », ajoute M. Poulin.

Résonance souhaite aussi favoriser le développement des compétences interculturelles et encourager l’ouverture d’esprit auprès des jeunes et les sensibiliser aux réalités de ceux issus de la diversité culturelle et des communautés autochtones.

Les participants à ces différents ateliers auront la possibilité de participer à l’écriture de rap, de slams et de contes, et même d’enregistrer dans un studio. Ces œuvres seront présentées dans le cadre du Sommet Résonance qui aura lieu à Québec le 22 novembre.

À l’occasion de ce projet, un atelier sera ouvert pour les 12 à 25 ans au Carrefour jeunesse-emploi de Baie-Comeau le 25 octobre.