Spectacle de la première cohorte de Star Académie : Dave Bourgeois montera sur scène

« Et c’est pas fini » pour la réunion des anciens académiciens de la première année, qui se retrouveront sur scène pour deux spectacles en janvier. Dave Bourgeois, originaire de Baie-Comeau, est fébrile de revivre l’expérience avec ses anciens camarades.

« C’est vraiment le fun de voir la réaction du monde », lance-t-il tout d’abord face à la vague positive émanant de l’annonce de ces deux représentations.

Le spectacle, intitulé Et c’est pas fini, sera présenté au Centre Bell de Montréal et au Centre Vidéotron de Québec, respectivement les 12 et 19 janvier 2024. Le chanteur est très heureux de constater que les gens ont « encore les souvenirs des 20 dernières années ».

« On a vécu quelque chose de tellement intense il y a 20 ans », s’exclame le Nord-Côtier d’origine. Notons qu’au début de l’année, plusieurs des artistes de la première cohorte se sont réunis le temps d’un souper et de l’enregistrement d’une chanson. Cela a réellement ravivé la flamme et une panoplie de souvenirs chez chacun d’entre eux.

« Ça ramène des souvenirs. Quand on s’était revu au début de l’année, la dynamique qu’on avait à l’époque n’a pas changé », indique Dave Bourgeois. « On a peut-être vieilli, mais la flamme initiale est toujours la même », ajoute-t-il.

Beaucoup de matériel

L’ambiance est à la nostalgie dans l’équipe et les anciens académiciens qui pourront revisiter leurs vieux succès. « On va axer une bonne partie du spectacle à la nostalgie, on va refaire les plus grosses chansons de l’époque », mentionne le chanteur.

Les chansons de l’album de la première édition de Star Académie seront revisitées. « On a aussi des portions plus actuelles où on va chercher des hits des dernières années, qu’on refait à notre façon », poursuit Dave Bourgeois.

« Il faut quand même aussi gérer le temps », déclare-t-il, conscient qu’avec 14 artistes sur scène, tout doit être bien préparé avant les répétitions. L’équipe de production et le metteur en scène, Joël Legendre, du spectacle travaillent actuellement à l’ajustement du déroulement du spectacle. « Les répétitions ne sont pas encore commencées, ça va aller beaucoup plus tard dans l’année », souligne-t-il.

Visite dans sa région

« J’essaie de revenir dans la région au moins une fois par année », mentionne celui qui était très enchanté de revoir de vieilles connaissances cet été au Camping de la mer de Pointe-Lebel, où il s’est produit en spectacle. Il a eu la chance d’offrir ses propres chansons, tirées de son album, aux saveurs rock et country : « La salle était pratiquement pleine, j’ai trouvé ça très agréable. »