Championnat régional de cross-country : 735 jeunes courent sous la pluie

Les participants au Championnat régional de cross-country du RSEQ Côte-Nord ne sont pas gâtés par Dame Nature. Après une édition 2022 dans la flotte à la Station Gallix, les conditions n’étaient pas plus clémentes samedi à Port-Cartier.

Malgré la météo, ils ont été 735 à prendre le départ dans les différentes catégories, tant pour les coureurs du primaire que ceux du secondaire. Sur le lot, seulement cinq jeunes n’ont pas complété leur distance.

« La pluie n’a pas eu raison des coureurs au Championnat régional de cross-country qui s’est déroulé aujourd’hui (samedi) à notre école. Bravo à tous les participants et un énorme merci aux organisateurs, au RSEQ, mais aussi aux braves bénévoles », est-il écrit sur le réseau social du Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier, hôte de la compétition.

Au tableau des bannières, l’école secondaire Serge Bouchard de Baie-Comeau a mis la main sur trois titres, les deux du benjamin (féminin et masculin) et celui du cadet féminin.

Un seul autre établissement peut se targuer d’une récolte au pluriel, l’école Marie-Immaculée des Escoumins avec la bannière de la catégorie colibri féminin et du moustique féminin.

Les autres bannières décoreront les hauteurs des gymnases de l’école Leventoux de Baie-Comeau (colibri masculin), de l’école Gamache de Sept-Îles (moustique masculin), de la Polyvalente des Baies de Baie-Comeau (cadet masculin), du Centre de services scolaire du Littoral (juvénile féminin) et de l’école Manikoutai de Sept-Îles (juvénile masculin).

Pas moins de 56 jeunes auront l’occasion de performer une fois de plus alors que le Championnat provincial de cross-country du RSEQ a lieu ce samedi 21 octobre. Les athlètes qui représenteront la Côte-Nord n’auront pas trop de route à faire. Comme l’an dernier, ça se passera à Baie-Comeau. Le trajet sera toutefois plus long pour les six élèves du Centre de services scolaire du Littoral (Basse-Côte-Nord).

Médaillés d’or – Championnat régional RSEQ Côte-Nord

Préscolaire

Jayden Guitar-Deschênes (Boisvert, Baie-Comeau)

Fleur Dallaire (Les Dunes, Pointe-aux-Outardes)

Minime

Alexis Lévesque (Leventoux, Baie-Comeau) (moins de 1 seconde devant le 2e)

Margaux Bernier (Boisvert, Baie-Comeau) (moins de 1 seconde sur la 2e)

Colibri

Esdras Yohann Touoyen Nzouwo (Leventoux, Baie-Comeau)

Laurence Dupuis (Camille-Marcoux, Sept-Îles)

Moustique

Samuel Rioux Mazerolle (Gamache, Sept-Îles)

Marilou Dufour (Marie-Immaculée, Les Escoumins)

Benjamin

Hugo Robert (ESSB, Baie-Comeau)

Anaïs Bélanger (PDB, Baie-Comeau)

Cadet

Zackary Foster (PDB, Baie-Comeau)

Élisabeth Martin (ESSB, Baie-Comeau)

Juvénile

Vincent Duchesne (Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles)

Sofie Keats (Littoral, Basse-Côte-Nord)

Délégation Côte-Nord – Championnat provincial RSEQ 2023

Moustique féminin : Marilou Dufour (Marie-Immaculée, Les Escoumins), Daphnée Gagnon (Boisvert, Baie-Comeau), Anaève Paquet (Gamache, Sept-Îles), Ariane Descormiers (Mgr Bélanger, Baie-Comeau) et Élianne Cuerrier (Bois-du-Nord, Baie-Comeau)

Moustique masculin : Samuel Lafrance (Gamache, Sept-Îles), Philippe Chouinard (Gamache, Sept-Îles), Miko Savard (Saint-Cœur-de-Marie, Baie-Comeau), Pierre-Émile Bouchard (Les Dunes, Pointe-aux-Outardes) et Justin Lavoie (La Marée, Pointe-Lebel)

Benjamin féminin : Anaïs Bélanger (PDB, Baie-Comeau), Élodie Boudreau (JDN/Manikoutai, Sept-Îles), Mérédith Boudreault (JDN/Manikoutai, Sept-Îles), Samuelle Dupont (Horizon-Blanc, Fermont), Alicia Paquet (PDB, Baie-Comeau), Charlotte Pelletier (ESSB, Baie-Comeau), Noémie Lavoie (ESSB, Baie-Comeau), Chloé Zicat (Poly des Berges, Les Bergeronnes) et Élysée Bottinelli (Saint-Cœur-de-Marie, Baie-Comeau)

Benjamin masculin : Hugo Robert (ESSB, Baie-Comeau), Vincent Beaulieu (PDB, Baie-Comeau), Mickaël Mckenzie (Manikanetish, Uashat), Marley St-Onge-Pinette (Manikanetish, Uashat), Nathaniel Tremblay (PDB, Baie-Comeau), Étienne Truchon (ESSB, Baie-Comeau), Simon Charest (Mgr Labrie, Havre-Saint-Pierre) et Kingston Février (ESSB, Baie-Comeau)

Cadet féminin : Élisabeth Martin (ESSB, Baie-Comeau), Alexia Bellemare (ESSB, Baie-Comeau), Laurianne Chiasson (Poly des Rivières, Forestville), Delphine Pineault (PDB, Baie-Comeau), Ann-Florence Tremblay (Poly des Rivières, Forestville), Marilou Carbonneau (ESSB, Baie-Comeau), Laurelou Dion (CEL’A, Port-Cartier) et Gabrielle Gagnon (Poly des Berges, Les Bergeronnes)

Cadet masculin : Bastien Perron (Littoral, Basse-Côte-Nord), Félix Garneau (PDB, Baie-Comeau), Maxim Lafrance (JDN/Manikoutai, Sept-Îles), Nicolas Pineault (ESSB, Baie-Comeau), Antoine Cyr (Mgr Labrie, Havre-Saint-Pierre), Thomas Turcotte (CEL’A, Port-Cartier), Kamric Robichaud (CEL’A, Port-Cartier) et Félix Poirier (Poly des Rivières, Forestville)

Juvénile féminin : Sofie Keats (Littoral, Basse-Côte-Nord), Claire Foreman (Littoral, Basse-Côte-Nord), Émy Poirier (Poly des Rivières, Forestville), Talie Auclair (Horizon-Blanc, Fermont) et Ameera Salandry (Littoral, Basse-Côte-Nord)

Juvénile masculin : Vincent Duchesne (JDN/Manikoutai, Sept-Îles), Julien Hébert (CEL’A, Port-Cartier), Zachary Vignola (PDB, Baie-Comeau), Philippe Lebrun (JDN/Manikoutai, Sept-Îles), Christian Dumas (Littoral, Basse-Côte-Nord), Evan Campeau (Littoral, Basse-Côte-Nord), Matys Fortin-Pelletier (PDB, Baie-Comeau) et Vincent Tremblay (CEL’A, Port-Cartier)

Entraineurs et accompagnateur : François Pineault (chef de délégation) Marie-Pierre Brodeur, Simon Bellerive et Yanicka Lévesque (accompagnatrice)