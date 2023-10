La Nuit des sans-abri revient ce vendredi

C’est ce vendredi 20 octobre qu’aura lieu la 10e édition de la Nuit des sans-abri à Baie-Comeau de 18 h à 23 h au parc Puyjalon, au coin des rues Jalbert et Puyjalon.

À l’occasion de cet événement, venez célébrer la solidarité et échanger sur l’itinérance et les ressources avec la communauté. Dès 18 h, une soupe chaude sera offerte aux participants et, un peu plus tard dans la soirée, un feu sera mis en place pour tenir chaud et rassembler à la discussion.

Anthony Gérard et deux autres professeurs de musique de l’école de musique de la Côte-Nord seront présents pour ambiancer la soirée sur fond de chansons québécoises. De plus, une visite spéciale surprise est prévue au cours de la soirée.

Rappelons aussi que durant l’événement, une collecte de vêtements sera mise en place.

Au Québec, la Nuit des sans-abri en est à sa 34e édition. Depuis 1989, chaque troisième vendredi du mois d’octobre, des personnes passent la nuit dans la rue en signe de solidarité avec ceux qui y vivent dans des conditions précaires.

« L’événement vise aussi à donner une voix à ces personnes, à démystifier les réalités autour de l’itinérance, mais aussi à déconstruire les préjugés et à créer un espace de mixité social », dévoile le Réseau solidarité itinérance du Québec.