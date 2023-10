La touche artistique finale au CEDFOB

L’extérieur du pavillon de recherche et d’innovation en forêt boréale du Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) change complètement d’allure, grâce à une œuvre d’art géante, qui a été installée le 18 octobre.

Dans le cadre de la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, l’établissement a pu compter sur la créativité de l’artiste visuelle Yolande Harvey, de Charlevoix

Quatre grands panneaux en aluminium, dans lesquels des formes rappellent la forêt, la nature et même la mer, ont été installés aux quatre fenêtres d’un côté du pavillon.

« Je suis partie de ce qu’on retrouve ici, dans la nature. […] L’inspiration a été facile pour moi, d’autant plus que dans ma démarche, je travaille beaucoup avec des éléments de la nature », note Mme Harvey, toute souriante, voire excitée, au moment de l’installation des panneaux.

Cela crée une touche finale qui se veut impressionnante de l’extérieur comme de l’intérieur, indique l’artiste. En effet, lorsque le soleil se couchera, les rayons créeront une mosaïque unique sur les murs du couloir à l’intérieur.

Yolande Harvey a exposé dans plusieurs régions, mais il s’agit de la première œuvre affichée sur la Côte-Nord.