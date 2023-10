Héma-Québec lance un appel aux dons 

En octobre, Héma-Québec fait appel à votre générosité. D’ici la fin du mois, l’entreprise a besoin d’un maximum de donneurs qui lèveront la manche afin de pallier la demande très importante de produits sanguins à travers la province.

Héma-Québec sera présent à Sept-Îles les 23 et 24 octobre à la Réserve navale NCSM Jolliet et les 30 et 31 octobre au centre commercial Laflèche de Baie-Comeau. Son objectif est de collecter 200 dons de sang par jour aux deux endroits nord-côtiers.

Unique et essentiel, le sang est un produit irremplaçable pour lequel il n’existe aucun substitut. Le maintien de la réserve collective repose entièrement sur la générosité de personnes soucieuses de partager leur santé. Pour combler les besoins en produits sanguins de la population québécoise, 1 000 dons par jour sont nécessaires.

Chaque jour, un don de sang peut contribuer à sauver plusieurs vies. En participant à ce geste remarquable de solidarité, les donneurs sont considérés comme de véritables héros anonymes de la société.

Selon Héma-Québec, une personne a besoin de sang au Québec toutes les 80 secondes. Chaque année, les hôpitaux du Québec utilisent près de 250 000 poches de sang et seulement 3 % des Québécois admissibles au don de sang contribuent à la réserve collective gérée par Héma-Québec.

« Aujourd’hui, Héma-Québec, c’est tout autre chose que ce qu’elle était en 1998. Ce n’est plus une organisation qui promet, dont on espère qu’elle remplira sa mission. C’est une réussite, c’est une valeur sûre, c’est un pilier de notre système de santé, ici, au Québec. Je dirais même plus un pilier de la société québécoise, un fleuron », souligne Francine Décary, fondatrice d’Héma-Québec ainsi que présidente et chef de la direction de 1998 à 2011.

Si votre groupe sanguin correspond à O, votre contribution est encore plus importante. Sachez toutefois que tous les dons, peu importe le groupe sanguin, font une énorme différence.