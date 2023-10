Produits forestiers Résolu inaugure son nouveau camp forestier à Baie-Comeau

Produits forestiers Résolu (Groupe Papier Excellence) a inauguré le 19 octobre un tout nouveau camp forestier dans le secteur Outardes situé à 223 km au nord de Baie-Comeau. Celui-ci a été nommé au nom de Gilles Ouellet, une figure marquante de l’industrie forestière sur la Côte-Nord.

C’est en présence d’élus locaux et de membres de la direction de Résolu que les installations ont officiellement ouvert leurs portes.

Le camp, qui accueillera en permanence près de 160 travailleurs forestiers affectés à la récolte du secteur, a été nommé en l’honneur de M. Ouellet, malheureusement décédé un peu plus tôt cette année.

« Il a œuvré pendant des décennies en tant que responsable de l’entretien dans une multitude de camps forestiers de la région, notamment pour Produits forestiers Résolu. Ceux qui l’ont côtoyé le décrivent comme un homme passionné, à l’éthique de travail inégalée », souligne Louis Bouchard, vice-président, Affaires publiques Québec et produits du bois, chez PFR, par voie de communiqué.

Présent lors de l’évènement, Hugues Simon, président des produits du bois au Groupe Papier Excellence, a salué la mémoire de Gaston Ouellet et souligné le « travail admirable de tous les artisans qui ont contribué à la construction et la mise en service de ce camp exceptionnel tant par son confort que sa modernité ».

Il a, de plus, rappelé « l’importance de ces installations afin de maintenir une présence forte dans la région et de continuer à valoriser cette ressource entièrement renouvelable et essentielle au développement économique de la Côte-Nord ».

Retombées économiques

La mise sur pied du camp forestier et l’achat du matériel nécessaire au déroulement des opérations représentent à eux seuls un investissement direct de 19,5 millions de dollars. Ils pourraient générer des retombées économiques de l’ordre de 30 millions de dollars par année pour la région au cours des 10 prochaines années, selon M. Bouchard.

Les volumes de bois récoltés dans le secteur Outardes seront transformés entièrement à la scierie Outardes de Produits forestiers Résolu et « contribueront à renforcer une filière qui joue un rôle crucial à la vitalité de la région », soutient l’entreprise forestière.