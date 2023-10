Théâtre, humour et danse, le Centre des arts de Baie-Comeau veut en mettre plein les yeux pour cette fin de mois d’octobre et ce début de novembre.

Pour clôturer ce mois d’octobre, la série Famille Hydro-Québec prendra la scène du Centre des arts lors d’une représentation de la pièce théâtrale et familiale Alice de l’autre côté le 28 octobre. Alice, qui rêve de devenir actrice, verra ses projets quelque peu compromis…

Pour le début du mois de novembre, c’est déjà guichets fermés pour Eve Côté avec son spectacle Coté Eve, mis en scène par Joël Legendre. Dans son spectacle ayant déjà vendu plus de 50 000 billets, l’humoriste présente son univers et son awignahan gaspésien sans lésiner sur aucun détail pour déclencher les rires. Rendez-vous le 2 novembre.

Le 6 novembre, place à la danse avec la compagnie Côté Danse qui viendra présenter son dernier spectacle X (Dix). Guillaume Côté, chorégraphe et et directeur artistique de la compagnie a été membre du ballet national du Canada et plusieurs fois danseur principal.

Symbole de complétude, de finalité et de perfection, le nombre dix est associé au recommencement du cycle de la vie et aux inévitables transformations que cela entraîne.

« C’est très physique, ça pousse ces cinq danseurs-là à leurs limites physiques. C’est une heure, sans arrêt, et c’est extrêmement difficile. […] Il y a une belle fusion des éléments, qui donne vraiment quelque chose d’intéressant à regarder », explique Guillaume Côté.