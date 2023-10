L’épopée des Nordiques 

Les deux Baie-Comois d’origine, Jean-Pierre D’Auteuil et son neveu Jean-Philippe Otis, proposent un tout nouveau livre pour se replonger dans les souvenirs du hockey, mais plus précisément pour ressortir des boules à mites l’histoire « là où tout a commencé » pour les Nordiques de Québec, dans l’Association mondiale de Hockey (AMH).

Alternant entre souvenirs et une panoplie d’archives, les deux auteurs ont voulu replonger dans une période peu connue, surtout pour la plus jeune génération, soit l’AMH, là où les Nordiques sont débarqués. « Ça restait un circuit qu’on suivait un peu du coin de l’œil seulement, c’était moins populaire que la Ligue nationale de hockey (LNH) », mentionne M. D’Auteuil.

Cadeau

Jean-Philippe Otis et Jean-Pierre D’Auteuil ont précédemment offert aux fanatiques de hockey et d’histoire les ouvrages La LHJMQ : De Lafleur en passant par Lemieux et Crosby ainsi que La partie n’est pas terminée – L’histoire du Tournoi International de hockey Pee-Wee de Québec.

Depuis plusieurs années, un cadeau que M. D’Auteuil a reçu dormait dans les cartons, soit tous les articles de journaux sur chaque partie des Nordiques depuis le début de l’AMH.

L’AMH n’aura duré que sept ans, de 1972 à 1979, mais aura laissé un grand héritage, selon ce dernier. C’est ce dont il est question dans ce livre de 175 pages contenant plus de 175 photos d’archives jamais publiées.

Souvenirs

Jean-Pierre D’Auteuil a déjà reçu plusieurs commentaires de lecteurs qui sont heureux de replonger dans le passé et dans leurs souvenirs grâce au livre. Le premier souvenir des Nordiques du Québec de l’auteur remonte vers l’âge de sept ans, en 1976, au moment de la violente agression qu’a subie Marc Tardif, alors joueur-vedette de l’équipe.

Partisan des Canadiens de Montréal, à l’époque tout comme aujourd’hui, c’est le moment où il a appris l’existence des Nordiques. « Dans l’AMH, les Nordiques m’intéressaient et je trouvais que c’était une équipe le fun. Quand ils sont arrivés dans la Ligue nationale de hockey, je les aimais jusqu’à ce qu’arrivent les séries en 1982 », lance M. D’Auteuil.

Durant l’année de préparation du bouquin, l’auteur partage ses coups de cœur parmi toutes ses trouvailles. « Bien sûr, il y a la coupe Avco, la qualité des joueurs francophones chez les Nordiques et la couverture médiatique fort différente d’aujourd’hui », note-t-il.