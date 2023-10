Le Drakkar poursuit sur sa lancée

Le Drakkar poursuit sa série de victoires en l’emportant 6 à 4 contre l’Océanic de Rimouski au Colisée Financière SunLife. Il s’agit d’une 12e victoire pour l’équipe nord-côtière.

Julien Paillé amorçait le match sur le premier trio, avec Shawn Pearson et Félix Gagnon, et a rapidement démontré pourquoi. Lors du premier avantage numérique du Drakkar, à mi-chemin en première période, le 49 a fait dévier un tir de Niks Fenenko pour marquer son premier de la saison.

Ce but en avantage numérique a inspiré l’Océanic à faire de même : un tir de la pointe dévié devant le filet en avantage numérique. Cette fois, c’est Maël St-Denis qui touche la cible pour Rimouski. Avec moins de deux minutes à faire au premier engagement, Paillé se retrouve seul devant le gardien Filion et exécute une belle feinte pour marquer son deuxième et restaurer l’avance de son équipe.

Le reste de la première est entièrement à l’avantage de Baie-Comeau qui retraite au vestiaire en doublant les tirs de l’Océanic 16 à 8.

L’action reprend rapidement en début de deuxième période ; à 1 :18, Justin Poirier et Matyas Melovsky se présentent en deux contre un en zone de l’Océanic. Filion ne peut rien devant le tir précis de Poirier et, à ce moment, c’est 3-1 Drakkar.

À peine une minute plus tard, c’est au tour de l’Océanic de riposter avec un but. Jacob Mathieu fait dévier un tir de la pointe, encore, et l’avance du Drakkar est réduite de moitié. À 5 :00, Jules Boilard et Justin Gill profitent d’une chute du défenseur pour s’amener en deux contre zéro devant le gardien de l’Océanic, mais c’est finalement Filion qui brille en étirant la jambière et en empêchant Boilard de marquer.

Cet arrêt inspire ses coéquipiers qui marquent encore une fois en avantage numérique, et à la fin de la période, Mathis Aguilar finit par pousser la rondelle que personne n’était capable de récupérer dans le demi-cercle de Ciarlo pour donner l’avance à l’Océanic.

Le Drakkar débute la troisième en désavantage numérique pendant 3 :30 en raison d’une pénalité pour bâton élevé. L’Océanic n’est toutefois pas en mesure de menacer pendant cette pénalité de mineure double.

Ciarlo a aussi frustré les joueurs de l’Océanic à quelques reprises en troisième période et ces arrêts ont inspiré son équipe. Jules Boilard saute sur le retour de lancer de Chouinard pour niveler la marque, et quelques instants après, son frère s’en mêle.

Raoul tire du cercle à la droite de Filion dans la partie supérieure du filet et donne l’avance au Drakkar. À la fin du troisième engagement, Joël Perreault retire son gardien, mais ce sont les Nord-Côtiers qui en profitent. Justin Gill et Justin Poirier s’amènent en 2 contre 1 devant une cage déserte, et Gill, généreux, remet à Poirier qui inscrit son deuxième du match.

Le Drakkar se dirigera vers Shawinigan pour y affronter les Cataractes le mercredi 1er novembre.

Résumé publié sur le site Web du Drakkar.