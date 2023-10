25 ans de sensibilisation au traumatisme crânien

Le comité nord-côtier des accidentés de la route a célébré son 25e anniversaire à l’Hôtel Le Manoir Baie-Comeau le 21 octobre. À l’occasion de la Semaine québécoise du traumatisme craniocérébral, il voulait en profiter pour sensibiliser et informer sur les réalités de la vie quotidienne d’une personne atteinte de ce traumatisme.

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, ainsi qu’une petite centaine de personnes qui ont gravité de près ou de loin autour de l’organisme, étaient présents pour participer à cet événement.

L’Association des handicapés adultes de la Côte-Nord (AHACN) est un organisme qui fait la promotion et la défense des droits des personnes handicapées depuis 1998 via divers volets de services. L’organisme, qui gère également le comité nord-côtier des accidentés de la route, a comme objectifs de mettre en place une entente et apporter des services aux personnes qui ont eu des traumatismes craniocérébral (TCC).

Accompagnements à des rendez-vous, visites à domicile ou rencontres individuelles, les services apportés par l’association sont multiples afin de favoriser l’adaptation des personnes victimes de TCC. Elle peut également mettre en place des déplacements et voyages pour ces personnes comme récemment à Montréal pour assister à une partie de hockey.

Ces diverses actions visent principalement au maintien de leurs acquis après leur réadaptation et rééducation, mais tendent aussi à leur apporter une participation sociale pour lutter contre l’isolement. Elles sont toujours réalisées pour œuvrer selon leurs besoins, leurs capacités et leurs intérêts.

« Comme c’est une atteinte au niveau du cerveau, ça ne veut pas dire que la personne physiquement ça va paraître. Parfois on dit que le TCC c’est une condition invisible », explique Stéphanie Jourdain, directrice générale de l’AHACN.

De ce fait, l’association met également en place des activités comme des aides à la cuisine, des ateliers sur comment gérer son budget ou encore sur les actions et effets des médicaments sur le corps.

« On veut sensibiliser les gens que des fois ça ne paraît pas physiquement, mais ils ont de grosses séquelles », conclut Stéphanie Jourdain.

Rappelons que les éditions de la Semaine québécoise du traumatisme craniocérébral qui se sont succédé au fil des ans ont toujours eu le même but d’informer et de sensibiliser. Les thèmes ont permis de varier l’angle sous lequel le sujet était abordé, mettant en évidence les multiples réalités de la vie quotidienne d’une personne traumatisée craniocérébrale.