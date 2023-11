Les conservateurs maintiennent leur avance selon le plus récent sondage de Léger

Le Parti conservateur et son chef Pierre Poilievre maintiennent leur avance devant le Parti libéral de Justin Trudeau dans les intentions de vote à l’échelle nationale, selon le plus récent coup de sonde de la firme Léger.

Pour l’ensemble du pays, les conservateurs détiennent une avance de 14 points devant les libéraux dans le sondage qui a été mené la fin de semaine dernière, soit deux points de plus que lors du sondage Léger de la fin septembre.

Parmi les répondants qui ont fait un choix, 40 % ont indiqué qu’ils voteraient pour les conservateurs si des élections étaient déclenchées aujourd’hui, 26 % pour les libéraux, 17 % pour le Nouveau Parti démocratique (NPD) et 7 % pour le Bloc québécois.

Le Parti vert a fait un gain de deux points par rapport au sondage de la fin septembre et se retrouve avec 6 % des appuis.

Au Québec, après avoir perdu des plumes au profit des conservateurs en septembre, le Bloc québécois a gagné un point et se retrouve avec 30 % des appuis, devant les libéraux à 27 %, les conservateurs à 22 % et le NPD à 13 %.

Malgré leur avance à l’échelle nationale, le 22 % des conservateurs au Québec demeure leur moins bon résultat parmi les différentes régions du sondage. Sans surprise, c’est en Alberta que leurs appuis sont les plus élevés, à 57 %.

À la question visant à savoir qui, selon eux, ferait le meilleur premier ministre, 29 % des répondants ont opté pour M. Poilievre, soit 3 % de plus qu’un mois plus tôt.

S’il avait reçu la faveur de 20 % des répondants à cette question il y a un mois, M. Trudeau s’est retrouvé avec le soutien de 18 % des participants au sondage de la fin de semaine dernière.

Les répondants ont aussi été plus nombreux à montrer leur insatisfaction par rapport au travail du gouvernement actuel, dirigé par les libéraux, alors que 63 % des participants se sont dits insatisfaits, comparativement à 30 % qui se sont dits satisfaits.

En septembre, ces taux étaient respectivement de 60 % et de 33 %.

C’est toutefois au Québec (39 %) où l’on était toujours le plus satisfait du travail du gouvernement fédéral parmi les différentes régions du sondage. L’insatisfaction était la plus grande en Alberta (78 %).

Au total, 1632 répondants canadiens ont participé au sondage en ligne entre vendredi et dimanche, ainsi que 1002 Américains — le sondage contenait aussi un volet sur la situation financière au Canada et aux États-Unis.

On ne peut pas lui attribuer une marge d’erreur, puisque les sondages en ligne ne sont pas considérés comme des échantillons véritablement aléatoires.

Confiance envers les institutions

Le sondage suggère également que les Canadiens ont généralement plus confiance envers leurs institutions que leurs voisins du sud, surtout lorsqu’il s’agit des administrateurs des élections fédérales, des plus hauts tribunaux et de la police.

Néanmoins, la majorité des Canadiens ont déclaré ne pas faire confiance aux corps législatifs fédéraux, aux gouvernements provinciaux, aux médias et aux grandes entreprises.

Le sondage indique que les services de police sont les institutions envers qui le plus de Canadiens disent avoir confiance, à 73 %. Aux États-Unis, ce taux chute à 59 %.

La deuxième institution la plus digne de confiance, de l’avis des répondants canadiens, est Élections Canada, qui jouit de la confiance de 69 % des Canadiens selon le sondage.

Aux États-Unis, où de nombreux politiciens ont remis en doute les résultats des élections présidentielles de 2020, lors desquelles Joe Biden a vaincu Donald Trump, seuls 40 % des répondants ont dit faire confiance à la Commission électorale fédérale.

La Cour suprême du Canada, beaucoup moins politisée, a gagné la confiance de 66 % des répondants canadiens, tandis que les Américains ont rapporté une confiance beaucoup moins grande envers leur Cour suprême, à 45 %.

Les participants au sondage n’étaient pas appelés à se prononcer sur leur degré de confiance envers les différentes institutions proposées, mais devaient seulement dire s’ils leur faisaient confiance ou non.