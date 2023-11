Une bibliothèque revampée à Godbout

La bibliothèque municipale de Godbout s’est refait une beauté pour offrir plus d’activités à sa population.

Le projet de développement de la bibliothèque municipale, au coût total d’environ 5 200 $, comprend un coin cinéma enfant, une signalisation ainsi qu’un coin club de lecture et jeu de société.

L’achat de jeux de société, cafetière, fauteuil, livres, table à café, réfrigérateur et encore plus a été possible grâce à l’aide financière de la municipalité et Innovation et Développement Manicouagan.

Le coin cinéma enfant a été inauguré le 27 octobre avec un film d’Halloween. La responsable de la bibliothèque, Marie-Anne Morin, se dit plus que satisfaite de la participation. Le coin club de lecture et jeux de société, pour tous les âges, débutera en 2024. Photo courtoisie