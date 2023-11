Une première pour La Ruche à Baie-Comeau

C’est un peu plus de 20 abeilles qui ont été aperçues entre les murs en bois du Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) à Baie-Comeau le soir du 2 novembre. Ces abeilles, ce sont les ambassadeurs et les partenaires économiques de La Ruche Côte-Nord.

Après le lancement de La Ruche Côte-Nord à Sept-Îles en avril, La Ruche Côte-Nord souhaitait réunir les gens à Baie-Comeau pour une activité de réseautage. « Les ruches existent depuis 2013 au Québec, mais c’est encore assez méconnu dans la région », indique Nancy Boucher, directrice régionale pour La Ruche Côte-Nord.

« On a besoin de ça sur la Côte-Nord, c’est un projet collaboratif, car c’est du financement participatif. Donc, c’est la communauté qui vient soutenir des projets », ajoute celle qui souhaite donner un nouveau souffle aux projets entrepreneuriaux dans la région.

Jérôme Caron est copropriétaire du Manoir du café de Baie-Comeau et maintenant ambassadeur de La Ruche Côte-Nord. Ce rôle, il n’a pas hésité à l’accepter lorsque Mme Boucher l’a interpellé.

« Il y a un essor entrepreneurial sur la Côte-Nord et on voit que c’est collaboratif. Donc, je trouve ça logique d’avoir La Ruche qui peut supporter les entreprises existantes sur la Côte-Nord et les futures entreprises », lance celui qui se réjouissait de voir arriver les partenaires au CEDFOB.

« Ça fait longtemps que je connais La Ruche […] et je vois l’impact que ça peut avoir sur les projets de petite, moyenne et grande envergure. C’est tellement important dans l’écosystème entrepreneurial » », poursuit M. Caron.

Maillage régional

La Côte-Nord est la 13e région administrative à développer une équipe et implanter La Ruche sur son territoire.

« On a déjà des projets en 2020 qui avaient été soumis, mais on n’avait pas encore La Ruche sur la Côte-Nord. […] Quand la pandémie est arrivée, on avait fait une campagne en collaboration avec la Chambre de commerce de Manicouagan, on avait fait des cartes cadeaux. C’est de là qu’est venue l’idée », explique Mme Boucher.

Un peu plus de 64 388 $ ont été amassés à ce jour par La Ruche Côte-Nord qui soutient présentement deux projets en cours. Nancy Boucher a présenté aux invités les réalisations du financement participatif ainsi que les nouveautés intéressantes pour les entrepreneurs de la Côte-Nord.