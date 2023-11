Des perquisitions de drogues effectuées à Forestville et Ragueneau

En lien avec une opération relative à la contrebande de tabac et à la possession illicite de cannabis et autres drogues, des policiers ont réalisé quatre perquisitions en plus d’interpeller six personnes à Québec, Forestville et Ragueneau.

Cette opération, menée par le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec, a permis la saisie de :

– Plus de 14 000 $ en devises canadiennes;

– Plus de 179 grammes de cannabis en vrac;

– Plus de 2 585 grammes de haschisch;

– Du cannabis comestible sous forme de jujubes;

– Plus de 1 950 comprimés de méthamphétamines;

– Environ 169 000 cigarettes de contrebande;

– Trois véhicules saisis à titre de biens infractionnels.

Les personnes arrêtées sur les lieux perquisitionnés s’exposent à des accusations relatives au Code criminel, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur le cannabis ainsi qu’en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de tabac peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.