Le Comité ZIP reçoit 290 000 $ pour étudier les milieux côtiers aquatiques

Une somme de 290 000 $ sur quatre ans est octroyée au Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire pour acquérir des données écologiques côtières dans différents types d’habitats aquatiques (herbiers de zostère, marais, baies, anses, battures sablonneuses, estuaires de rivière, etc.) qui s’avèrent être des écosystèmes essentiels à la santé globale du Saint-Laurent.

« Ce projet financé jusqu’en mars 2027 permettra de tracer un portrait global des conditions naturelles et anthropiques qui prévalent dans ces milieux afin de faciliter les futurs travaux de suivi et de mesurer l’ampleur des changements de l’écosystème à partir des données de référence obtenues », souligne Valérie Desrochers, coordonnatrice de projets.

Les données seront rendues disponibles sur la plateforme de l’Observatoire global du Saint-Laurent. Lors de la réalisation de ce projet, le Comité ZIP souhaite collaborer et s’entourer d’acteurs clés tels que les municipalités, les experts-conseils, les citoyens et les différents utilisateurs afin de réaliser une étude complète.

« Les écosystèmes côtiers sont cruciaux non seulement pour la santé des océans du Canada, mais également pour la santé de nos communautés locales et, ultimement, de tous les Canadiens », a déclaré Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

« On le sait, ces écosystèmes sont confrontés à des pressions accrues. C’est pourquoi les données recueillies dans le cadre du projet du Comité ZIP permettront de mieux comprendre l’état actuel de l’estuaire du Saint-Laurent, et éclaireront nos décisions sur la meilleure façon de protéger ces écosystèmes si diversifiés », ajoute la ministre.

Le Comité ZIP de la rive nord de l’Estuaire a obtenu le financement pour le projet Répartition et caractérisation des habitats aquatiques le long de la côte de la rive nord de l’estuaire maritime grâce au Programme sur les données environnementales côtières de référence soutenu par Pêches et Océans Canada.

Notons que ce projet est reconduit puisqu’il avait déjà obtenu une aide financière pour les années 2018 à 2022. Il a permis au Comité ZIP de sillonner sept marais côtiers d’importance le long de la rive nord de l’estuaire maritime.

Près de 40 000 poissons ont été dénombrés, et près de 6 500 ont été mesurés, incluant 140 individus d’anguille d’Amérique, une espèce préoccupante.