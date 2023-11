Relocaliser le kiosque touristique : une décision gagnante pour Baie-Comeau

Faire de la ville de Baie-Comeau une destination incontournable pour les touristes de la route 138, voici l’objectif ambitieux de Mathieu Pineault et Rebecca Dechamplain pour les futures années. Après avoir relocalisé le kiosque touristique à l’entrée de la ville ce printemps, Baie-Comeau a connu une saison plus que satisfaisante et pense déjà à 2024.

Malgré un démarrage en dent de scie au début de la saison en raison notamment des feux de forêt et à la fermeture du pont Touzel sur la route 138, le bilan de la saison touristique de la ville est positif et satisfaisant, selon Mathieu Pineault, directeur des communications et du tourisme à la Ville de Baie-Comeau.

Aux dires de ce dernier, d’une façon générale, une hausse d’achalandage était à prévoir. L’augmentation de la clientèle touristique a été de 29 % comparativement à 2022. En comparaison à une année pré-pandémique comme 2019, elle s’élève à plus de 50 %, soit le double de visiteurs. La relocalisation du kiosque touristique à l’entrée de la ville s’est donc avérée gagnante.

« On remarque que la saison se prolonge […]. Juin, juillet, août et septembre, c’est quatre mois d’opération et le mois de septembre, on a dépassé les 400 personnes. On était surpris à chaque semaine », explique M. Pineault. De son avis, l’augmentation du nombre de visiteurs est principalement due aux touristes internationaux, très nombreux sur la Côte-Nord en cette fin de saison estivale.

L’agente de développement touristique, Rebecca Dechamplain, raconte que la ville est une destination qui se démarque par ses grands espaces, le plein air, et un large engouement pour la fin de la route 138. « On reste dans l’attraction à la nature brute, les grands espaces. On a beaucoup de grandes places comparativement à d’autres régions au Québec. Donc c’est ça qui est recherché. »

Lorsque l’on regarde les statistiques du kiosque touristique, 29 % des visiteurs recherchaient des informations pour les barrages, 25 % sur les randonnées et 23 % voulaient se documenter sur les campings.

Pour Mme Dechamplain, la relocalisation a été bénéfique sans aucun doute. Il est plus facile pour les visiteurs de s’y rendre. Accompagné d’un nouveau look plus moderne et d’un service axé sur les besoins, le kiosque touristique est devenu un lieu accueillant et chaleureux pour les visiteurs.

Le baromètre des prochaines années

L’équipe municipale ne s’assoit pas sur ses lauriers. Selon Mathieu Pineault, les objectifs sont nombreux pour tenter de faire mieux l’an prochain et les années suivantes.

On retrouve entre autres l’optimisation du kiosque touristique pour favoriser l’accueil des visiteurs et des habitants qui souhaitent obtenir différents renseignements. De plus, la Ville veut trouver un moyen de faire arrêter les gens au kiosque et d’attiser leur curiosité.

« Leur but, ce n’est pas de visiter Baie-Comeau. On est sur la fin de la route et la route, c’est le but de leur visite. C’est là qu’on doit se démarquer », souligne le directeur touristique qui croit que les gens d’ici sont habitués à visiter et partir à l’aventure, mais pour les touristes, ce n’est pas pareil de se lancer dans l’inconnu.

Rebecca Dechamplain et Mathieu Pineault souhaitent donc surfer sur leur plus grosse demande : des renseignements sur les barrages et notamment celui de Manic-5. « Les barrages sont le premier attrait touristique, mais beaucoup peuvent se décourager par manque de moyen. On va essayer de voir de quelles façons on peut faciliter la vie à nos touristes […], organiser un petit forfait, avec un guide par exemple », divulgue M. Pineault.

Construire une progression et devenir stratégiquement intéressant, ce sont les deux éléments qui seront au cœur de leur campagne pour l’été 2024 afin que les touristes intègrent Baie-Comeau à leurs destinations.

Selon Rebecca Dechamplain, un autre point important est à travailler quant au tourisme dans la ville. « Le tourisme est en émergence, mais on ne le sent pas encore forcément, sauf pour la vanlife où on voit une réelle augmentation depuis la pandémie. C’est un mode de voyage en grande expansion », partage-t-elle.

Voici là de nombreux objectifs pour une équipe plus que motivée à faire de Baie-Comeau un arrêt de choix pour les futurs visiteurs de la Côte-Nord.