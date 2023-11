Charles Beauchesne, le prince de l’étrangeté, fera un arrêt à Baie-Comeau

L’Ouvre-Boîte culturel organise une causerie littéraire le 19 novembre dès 13 h à l’Alternative de Baie-Comeau.

Tout le monde a quelqu’un d’un peu étrange dans son entourage… Eh bien, le prince de l’étrangeté, c’est Charles Beauchesne. Né de la fusion entre un cartoon absurde et un vieux grimoire de sorcières du 14e siècle, Charles s’illustre par le stand-up, la radio et ses projets web.

Vous le connaissez sans doute grâce au succès de son podcast Les pires moments de l’histoire qui lui a mérité 3 Olivier en 2021, 2022 et 2023. Sinon, vous l’avez probablement entendu à La soirée est encore jeune avec ses chroniques hyper complexifiées ou par ces nombreux spectacles et stand-up. En fait, la biographie de Charles pourrait seulement être les noms de ses spectacles et tout le monde aurait compris le personnage.

Après avoir exploré l’écriture de l’horreur avec ses deux acolytes Simon Predj et Pierre Bunk dans Les chroniques de l’abime et autres récits des profondeurs, Charles Beauchesne récidive avec l’adaptation du balado Les pires moments de l’histoire en bande dessinée, à l’aide du coup de crayon du dessinateur Xavier Cadieux.

C’est l’animateur et journaliste Olivier Roy Martin qui s’entretiendra avec l’artiste à ce sujet dans le cadre de la causerie littéraire. Ils reviendront sur son parcours ainsi que sa démarche et technique d’écriture.